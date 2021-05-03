Artem Dzyuba kupa seremonisine 'Deadpool' kostümüyle çıktı

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zenit'te Artem Dzyuba kupa seremonisine 'Deadpool' kostümüyle çıkarak geceye damga vurdu.

Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti. Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kostümüyle damga vurdu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa törenin Zenit'in forveti Artem Dzyuba damga vurdu. Ligde çıktığı 26 maçta 16 gol, 6 asistle şampiyonluğun mimarı olan, 22 gole direkt katkıda bulunan 32 yaşındaki forvet, seremoniye 'Deadpool' kostümüyle çıktı.

Fark yaratan kostümüyle alan kaptan, şampiyonluk kupasını kaldırdı, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.