Artem Besedin’e dopingden 1 yıl men cezası

UEFA, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen forvet Artem Besedin'e doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası verdi.
Dinamo Kiev’in 24 yaşındaki forveti Artem Besedin yasaklı madde olan Fonturacetam kullanması nedeniyle futboldan 1 yıl men edildi.
UEFA’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, takımının 28 Kasım 2019’da Avrupa Ligi’nde İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştığı maç sonunda yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Besedin’e 1 yıl men cezası verildiği duyuruldu.