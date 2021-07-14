Artan sıcaklıklara bağlı ölümler her geçen gün artıyor; işçiler, sıcak havalardan olumsuz etkileniyor

Son 20 yıllık sıcaklıkları içeren bir araştırmaya göre, aşırı sıcak veya soğuk koşullar nedeniyle dünya çapında her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor ve ısıya bağlı ölümler her geçen gün artıyor. Araştırmalarda, sıcak mevsimlerde dünya çapında ısıya bağlı ölümlerin yüzde 37'sinin iklim acil durumuna bağlı olabileceği bulundu.

The Guardian'ın haberine göre, çocukken Orta Amerika'nın Nikaragua kırsalında bir şeker kamışı plantasyonunda çalışan Martinez, yirmi yıl önce güneşin altında tarlalarda uzun ve yorucu şartlar alında çalışırken hastalandığını fark etti. Alkol şirketlerine melas tedarik eden yakınlarındaki fabrikadaki işçiler böbrek yetmezliği çekmeye başladı ve işgücünden atılıp pahalı ve zaman alıcı diyalize girmeye zorlandı.

Sıcak hava dalgası, zengin ülkelerde de hissediliyor

31 milyondan fazla insanı, 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakarak Batı ABD'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası zengin ülkelerde de hissediliyor. Oregon ve Washington eyaletlerindeki yetkililer, Kanada'nın batısındaki British Columbia'da da 500 kadar insanı öldürdüğü düşünülen kavurucu yaz sıcaklıklarının altını çizerek, sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarının bölgeyi tahrip etmeye devam ettiğini belirtti.

"Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen grup, azınlıklar"

Oregon valisi Kate Brown, sıcak hava dalgasından en olumsuz etkilenenlerin azınlık gruplar ve el işçileri gibi savunmasız topluluklara ait olduğunu belirterek “Acil durum hazırlığı yaparken siyahların ve yerlilerin sesini çalışmalarımızın ön saflarında toplamalıyız” dedi.

"Isı stresi: aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çaba"

Aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterilen çaba olarak tanımlanan ısı stresi, şu anda ABD'de keskin bir şekilde hissediliyor olsa da, uzun zamandır küresel bir sorun.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden Profesör Jason Lee, "İnsanların koruyucu giysiler giydiği ve ekonomik nedenlerle klimaların olmadığı, kapalı mekanlardaki fabrikalar, ısı stresi yaşayabileceğimiz yerlerdir" dedi.

"Ortadoğu'daki göçmen işçiler de risk altında"

Ortadoğu'da, göçmen inşaat işçileri de risk altında. Katar'da, Dünya Kupası öncesinde altyapı inşaları sırasında, yüzlerce kişinin ısı stresinden öldüğü tahmin ediliyor.

Katar'ın başkenti Doha yakınlarındaki şantiyede çalışan ve 20 dakikalık bir mola için fazladan 20 dakikalık iş yapmalarının beklendiğini ifade eden Bangladeşli bir adam “Sekiz saat için ise 30 dakikalık mola veriyoruz” dedi.

"Isı stresi, tedavisi masraflı olan hastalıklara yol açıyor"

Çalışanları iklim krizinin en tehlikeli etkilerinden korumaya adanmış bir grup bilim insanı La Isla Network, Martinez'in çalıştığı Ingenio San Antonio şeker fabrikasını gölge bir yerde dinlenme programı uygulamaya ikna etti. Uygulamanın hayata geçmesinden itibaren böbrek hasarı oranları azaldı.

Çocukların, işgücüne katılmaya zorlanmasının altını çizen La Isla Network'ün CEO'su Jason Glaser “Isı stresi insanları iş gücünden uzaklaştırıyor, onları öldürüyor ya da çoğu zaman tedavisi aşırı masraflı olan hastalıklara yol açıyor" dedi.