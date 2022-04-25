"Artan maliyetler ve kur korumalı mevduat ihracatı olumsuz etkileyecek"

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne (UMSMİB) yeniden başkan seçilen Özkan Kamiloğlu, artan girdi maliyetleri ve kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının ihracatı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre Kamiloğlu, tarımdan sanayiye geçişte sektörlerinin adeta köprü vazifesi üstlendiğine işaret ederek, sektörün ayrıca ihracata dönük üretim ve net döviz girdisi yüksekliği ile ülke ekonomisi açısından da önemli bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye’nin tarım ürünlerindeki üretim çeşitliliğinin sektörlerine önemli bir avantaj sağladığını belirten Kamiloğlu, ancak ağustos ayı itibarıyla ihracatın gerilemeye başlayacağına işaret ederek, “Enerji, işçilik, gübre, ilaç gibi maliyetlerimiz sürekli artıyor. Ama kur korumalı mevduat (KKM) nedeniyle döviz aynı yerde kalıyor. Bu şekilde devam ederse kendi sektörümüz için söylüyorum, ihracatçımız zarar etmeye başlayacak. Bu nedenle buna tedbir alınması lazım. Tarımsal ürünlere özel bir kur uygulanabilir” şeklinde konuştu.