Artan maliyetler kamyon şoförlerini vurdu; 'Türkiye'nin dört bir yanında kamyoncular kontak kapatmak zorunda kalacak'

Akaryakıta gelen üst üste zamlar ve diğer artan maliyetler kamyon şoförlerini zor durumda bıraktı. Kamyoncular, işe çıkmamanın daha iyi olduğunu ifade ederken, maliyetlerinin yüzde 100 ila 300 arasında arttığını dile getirdi. Mersinli Köyü taşımacılar Kooperatifi Başkanı Oktay Baldan ise artan maliyetlerin devam etmesi halinde tüm Türkiye'de kamyoncuların kontak kapatacağını ifade etti.

Diğer yandan 8 Şubat gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam bekleniyor.

TIKLAYIN: Benzin ve motorine zam bekleniyor

"Maliyetler yüzünden işe çıkmıyoruz"

Artan maliyetler şikayet eden ve ocak ayı içinde hiçbir işe çıkmadığını belirten bir kamyon şoförü "İş olmadığından işe çıkmamazlık yapmıyoruz. İş var. Ancak artan maliyetler sebebiyle işe çıkmıyoruz. Bir İstanbul'a gidip gelmenin maliyeti yaklaşık 9 bin lira. Benim cebimde o kadar para yok ki gideyim. Ocak ayında hiçbir işe gitmedim. Masraflar yüzde 300 arttı. Aralık ayında aldığım lastik 15 bin lira iken şimdi 26 bin lira. Kamyonuma bile bakım yaptıramıyorum. Bakım yaptıramadığım kamyonumla nasıl yola çıkabilirim. Artık bizimde dayanacak gücümüz kalmadı. Elimizdeki ekmek teknemizi satmak zorunda kalacağım” diye konuştu.

"Kamyoncular tüm Türkiye'de kontak kapatacak"

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre Mersinli Köyü taşımacılar Kooperatifi Başkanı Oktay Baldan, kooperatife üye olan 200 üyenin hepsinin büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Baldan, artan maliyetlerin devam etmesi durumunda "Türkiye'nin dört bir yanında kamyoncular kontak kapatmak zorunda kalacak. Bütün sektörler gibi bizde kazanamıyoruz" dedi.

CHP'li Bakırlıoğlu'ndan 'İngiltere' benzetmesi

Kamyon şoförlerinin yaşadığı sıkıntıları yakından dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İngiltere'nin AB birliğinden ayrılması sonucunda tır şoförü bulunamaması ve ülkede tedarik krizi yaşanmasına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki aylarda İngiltere'de yaşanan sıkıntını aynısı Türkiye'de de yaşanabilir. Eğer kamyoncular kontak kapatırsa önümüzdeki süreçte Türkiye'de büyük ölçüde lojistik sıkıntısı yaşanır. Yaşanacak lojistik sıkıntısı ise tüm sektörleri olumsuz yönde etkilenir. Bu nedenle yaşanan soruna bir an önce çözüm bulunması gerekir. Yaşanan derin ekonomik kriz ve hayat pahalılığı artık Türkiye'de işlerin çıkılmaz hale gelmesine sebep oluyor."