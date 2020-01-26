Artan konut kiraları Meclis gündeminde

MHP, yüksek oranda artan konut kiralarının araştırılması için TBMM’ye önerge verdi. Önergede, 2002’de yüzde 73 olan ev sahibi oranının, 2017’de yüzde 57’ye gerilediğine dikkat çekilerek, artan konut kiralarının ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşı mağdur ettiği vurgulandı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, artan konut kiralarının ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşı mağdur ettiği vurgulandı ve kira artışları için yeni bir yasal düzenleme yapılması istenerek, şu görüşlere yer verildi:

“Devletimizin yetkili organlarının aldığı önlemlere rağmen vatandaşlarımızın bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Devletimizin başka alanlarda önlemler alması da gereklidir. Vatandaşlarımızın en başta gelen ihtiyaçlarından birisi de barınma ihtiyacıdır.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de ev sahiplerinin oranı 2002'de yüzde 73 seviyesindeyken, 2017'de yüzde 57 olmuştur. 2017 verilerine göre kiracı oranı ise son 15 yılda artış göstermiş, 13,2 milyon hane kendi evinde otururken 6 milyon hane ise konut için kira gideri ödemek zorunda kalmaktadır.

18 Ocak 2019'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yenilenen kiralarda kira bedeli (ÜFE) üzerinden değil, 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanmaktadır. Buna rağmen yüksek kira artışlarından dolayı doğan mağduriyetlerin yaşanması kira artışları konusunda bazı yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir.''