Artan döviz kuruyla birlikte biyonik kulak cihazı 300 bin lira oldu; minik Emir yardım bekliyor

Doğuştan işitme engelli çocuklar için biyonik kulak ameliyatları, firmalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiye yapılmıyor. Dövizin artışıyla fiyatı 300 bin liraya çıkan biyonik kulaklıklara ihtiyaç duyanlar ise zor durumda kalıyor. Doğuştan işitme engelli 1 yaşındaki Emir İnanç Ödemiş de duyabilmek için firmalarla SGK'nın anlaşması bekleyenler arasında. Anne Gülşah Ödemiş yetkililere, "Çocuğum benim sesimi duysun, kendi sesini duysun istiyorum" diye sesleniyor.

Koklear implant cihazı alınamadığı için ameliyat olamayanlardan biri de Aydın’da yaşayan 1 yaşındaki Emir İnanç Ödemiş. Gülşah ve Onur Ödemiş çiftinin doğuştan işitme engelli Emir İnanç’ın duyabilmesi için üretici firmalarla hastaneler arasındaki sorunun giderilmesi gerekiyor. Yardım talep eden Anne Gülşah Ödemiş yetkililere, "Çocuğumun anne demesini duymak istiyorum” diye seslendi.

Anne Ödemiş, “Ameliyat için 9 Ağustos’a gün almıştık. Ancak hastanede cihaz olmadığı için hala ameliyat yapılamadı. İki aydır bekliyoruz. Çocuğum benim sesimi duysun, kendi sesini duysun istiyorum. Dil gelişimi için ameliyatın bu dönemde yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çifti 300 bin lira

Türkiye’de her yıl yaklaşık 4 bin bebek işitme engelli olarak dünyaya geliyor. Bu çocukların duyması, dolayısıyla konuşabilmesini de sağlayan ve işitme bozukluğu tedavisinde en etkili yöntem koklear implant (biyonik kulak) ameliyatları. Cihazın fiyatı tek kulak için 100-150 bin lira arasında değişiyor. İki kulak için ortalama 300 bin lira ödeniyor. Cihazın yedi yılda bir de değişmesi gerekiyor.