Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA’da İntegra Yapı ve Öz Gaziantep ortaklığı artan döviz kuruna karşı, ‘Northland Ankara’ konut projesinde bankasız, faizsiz, kişiye özel taksit ve ara ödemelerin yapılabileceği bir yatırım planı sunarak ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

İntegra Yapı-Öz Gaziantep ortaklığı, Ankara Ovacık\'taki projesi \'Northland\' için esnek ödeme planı stratejisini devreye soktu. Bankasız, faizsiz ve kişiye özel taksit ve ara ödemelerin yapılabileceği bir yatırım planı sunulduğu fırsat çerçevesinde nitelikli projelerle Ankara\'da konut sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Northland Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uslu, bugüne kadar etkili ve kazançlı kampanyalarla tüketicilere her zaman kazandıran projeler sunduklarını belirtti.

‘FİYATLARIMIZI KORUYORUZ, ZAM YAPMADIK’

16 yıldır sektörün içinde olduklarını söyleyen Selahattin Uslu, şu anda Ankara\'nın Keçiören ilçesinde en donanımlı projeyi inşa ettiklerini söyledi. ‘Northland Ankara’ projesinin 313 konut ve 21 cadde dükkânından oluştuğunu belirten Uslu, şöyle konuştu:

“Northland Ankara\'nın içerisinde sadece konut değil, müşterilerimize yaşam alanı sunuyoruz. Projenin içerisinde aklınıza gelebilecek bütün sosyal donatılar mevcuttur. Yüzme havuzu, çocuklar için açık ve kapalı oyun alanlar, kreş, açık ve kapalı spor alanları ile aynı zamanda her aile için 3 meyve ağacından oluşan hobi bahçesi sunuyoruz. 35 dönüm peyzaj alanı ve 4 bin 100 metrekare biyolojik üretimimiz vardır. Dolayısıyla Ankara\'nın en donanımlı projelerinden biriyiz. Son zamanlarda döviz kurlarında ve faizlerde yaşanan dalgalanmalardan dolayı sektörde beklenen durağanlı aşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısına da kulak vererek, bir kampanya başlattık. Mevcut kampanyamızda kendi bünyemizde faizsiz kredilendiriyorduk. Buna ek olarak dövizini bozduran vatandaşlarımıza 20 bin TL ek indirim yapıyoruz. Şu anda çok ciddi bir talep görmekteyiz. Talebin yüzde 65\'i yurtdışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızdan görmekteyiz. Özellikle geçtiğimiz ay Hollanda, Almanya, Fransa ve Belçika\'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok ciddi talep gördük. Mevcut durumu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlarımız dövizlerini bozdurarak bizden daire satın aldılar. Enflasyondaki ve döviz fiyatlarındaki artış henüz konut fiyatlarına yansıtılmadı. Ben şu anda konut almak için en doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Biz mevcut konut fiyatlarındaki artışı fiyatlarımıza yansıtmayarak, karlılığımızdan taviz vererek fiyatlarımızı koruyoruz. Zam yapmadık. Ekonomiye de destek olduğumuzu düşünüyorum.\"

Öte yandan Berlin\'de yaşayan Hasan Demir döviz birikimiyle Northland Ankara konut projesinden ev aldığını söyledi.

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