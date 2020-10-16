Artan dolar kuru 'klon' telefonların sayısını patlattı; 1 milyon telefondan 200 bini yurt dışından getiriliyor

Artan dolar kuruyla fiyatları yükselen cep telefonlarında yurt dışından getirilerek kimlikleri (IMEI) değiştirilen telefonların sayısı katlandı. Bir ayda satılan 1 milyon telefondan 200 bini yurt dışından getiriliyor.

Milliyet’ten Hanife Baş’ın haberine göre, cep telefonlarında klonlama denilen Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilmiş cihaz sayısında patlama yaşanıyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye’de pandemi ve sonrasında artan döviz kurları nedeniyle fiyatların yükseldiğini ve bunun da klonlanmış cihaz sayısını artırdığını söyledi.

Yüzde 100 arttı

Son dönemde bir ayda satılan 1 milyon cep telefonundan 200 bininin klon telefon olduğunu belirten Turnacı, “Daha önce bu sayı 50-100 binlerdeydi. Telefon fiyatlarındaki artışla klonlanmış cihaz sayısı yüzde 100’e varan oranda yükseldi. Yurtdışıyla Türkiye arasındaki cihaz fiyatları arasındaki makas açılınca kaçak getirilen telefon sayısı arttı. Bu hem devlete vergi kaybı oluyor hem de illegal satışı artırıyor. Sektörde de haksız rekabete neden oluyor” dedi.

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri Avukat Oğuz Aksoy, şunları söyledi: “IMEI kopyalanması suçtur. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 55/1-2 maddelerinde suç teşkil ettiği açıkça belirtilmiştir. Telefon fiyatlarının artmasıyla düşük model telefonlara ait IMEI numaralarının kopyalanarak yurtdışından gelen telefonların Türkiye’de kullanıldığı tespit edilmiştir. Düşük model telefonun aracı kılınarak bir suça karışması, IMEI kopyalanması durumunda, ilgili suçun yeni telefon sahibi tarafından işlenmiş olabileceği mahkeme tarafından değerlendirilebilecektir. Kopyalama işini yapan kişilere bin günden on beş bin güne kadar adli para cezası verilir.”

IMEI nasıl kopyalanıyor?

IMEI, cep telefonunun kimlik numarası olarak adlandırılıyor. 15 haneden oluşuyor. Tek bir cihaza özel olarak üretim aşamasında ekleniyor. IMEI numaraları telefonun arkasında bataryanın alt kısmında bulunuyor. Telefon kutularının üzerine IMEI numaralarını yazan üreticiler de var.

IMEI bataryadan ya da *#06# kodlayarak öğrenilebiliyor. Bu telefonları satanlar farklı şekillerde ele geçirdikleri bu numaraları kolayca kopyalayabiliyor. Aynı IMEI numarasına sahip birden fazla cihaz eş zamanlı kullanılırsa, BTK bunu tespit edip size kısa mesaj atıyor. Kısa sürede de cihazı iletişime kapatıyor. BTK ve e-Devlet üzerinden mobil cihazınızın yasal yollarla ithal edilip edilmediği, kayıp çalıntı olup olmadığı sorgulatarak öğrenilebilir.