Arslan: Trump'ın aldığı kararın kınanması ve bunun yok hükmünde sayılmış olması çok önemli

Muhammet BAYRAM / DANİMARKA,(DHA) - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Danimarka\'daki temasları sırasında İstanbul\'da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın (İİT) kararlarını değerlendirdi.

İstanbul\'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın aldığı Doğu Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak tanınması kararı nedeniyle memnuniyetini belirten Arslan, “Hep İslam Coğrafyası dağınık, İslam Coğrafyası bir arada hareket edemez düşüncesi vardı. Ama bu gün hep birlikte şahit olduk ki İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı oluşturan bütün ülkeler İstanbul\'dalardı. Memnuniyetim çıkan kararların gün sonu yayınlanan bildiri çerçevesinde çok net olması\" dedi.

Arslan şöyle devam etti:

\"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump\'ın aldığı kararın kınanması ve bunun yok hükmünde sayılmış olması çok önemli. Bu konuda ABD ve ABD Başkanının bu kararını bir an önce gözden geçirip düzeltmesinin öneminin vurgulanmış olması. Doğu Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olduğu ve bununda aynı zamanda işgal altında olduğunun bugün ki kararla vurgulanmış olması önemli. Bugüne kadar sadece Filistin\'in tanınması yönünde gayretler varken bugün bu bildiri ile hepsinin bunun altına imza atmış olması bence bir başka önemli boyutu. İnşallah bu konu çok daha fazla dikkate alınır ve değerlendirilir.\"

1967\'den beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmadığını ifade eden Arslan, \"Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyorum demek ve Büyükelçiliği oraya taşıyorum demek zaten tam tersine kaosun, insanlık dışı görüntülerin bundan sonra artması anlamına geliyor ki bu kabul edilebilir bir durum değildir\" dedi.

\"ŞUBAT AYINDA İLK UÇAĞI İNDİRMİŞ OLACAĞIZ\"

29 Ekim 2018\'de 3\'üncü Havalimanının uçuşlara açılacağını ifade eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Şu an birinci pist bitti, ikinci pist ile ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Biz bakanlık olarak bunların testlerini de yapıyoruz. Önümüzde ki yılın ilk çeyreğinde şubat ayında inşallah ilk uçağı indirmiş olacağız\" dedi.

28 Ekimde Atatürk Havalimanında ki uçuşları bitireceklerini belirten Arslan, \"60 milyona hizmet veren bir havalimanındaki işi ve yaklaşık günde bin 500 uçağın indiği havalimanını bir günde kapatıp yeni havalimanına aktarmak başlı başına bir iş. Biz inşallah 28 Ekim 2018 itibariyle Atatürk Havalimanında ki uçuşları bitirip 29\'unda yeni havalimanına aktarmış olacağız\" diye konuştu.

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