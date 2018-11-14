T24 LogoT24 Logo
Spor

Arslan: "Antalya galibiyeti ilaç oldu"

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek düşme potasından kurtulan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan umutlu konuştu

14 Kasım 2018 14:41

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Antalyaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek düşme potasından kurtulan Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan umutlu konuştu. 
\"Antalya galibiyeti ilaç gibi geldi\" diyen tecrübeli teknik adam, \"Çok kritik bir galibiyet elde ettik ve üzerimizdeki baskıyı attık. Bu kadar sakat futbolcumuz varken, forma giyen her oyuncumun elinden gelen mücadeleyi göstermesi beni ekstra mutlu etti. Takımın son ana kadar golü kovalaması da beni oldukça ümitlendirdi\" dedi. 
\"ZORLU BİR TAKVİME GİRİYORUZ\"
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini anlatan Cihat Arslan, \"Sakatlıkları süren 2 ya da 3 oyuncumuz aramıza katılacak, sağlık ekibi çok titiz çalışıyor. Zorlu bir takvime giriyoruz. İlk olarak evimizde Bursaspor\'la oynayacağız ardından Yeni Malatya deplasmanına çıkıp Fenerbahçe\'yi konuk edeceğiz. Kayserispor ve Konyaspor sınavlarıyla devreyi bitireceğiz. En iyi sonuçları alacağımıza yürekten inanıyorum\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haldun AKYÜZAKHİSAR DHA Spor Toto Süper Lig AntalyasporAkhisarsporCihat ArslanBuTakımınBİR TAKVİME GİRİYORUZ" MilliZorluBursasporYeni MalatyaFenerbahçeKayserisporKonyasporEn
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24