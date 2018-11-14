Arslan: "Antalya galibiyeti ilaç oldu"

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Antalyaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek düşme potasından kurtulan Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan umutlu konuştu.

\"Antalya galibiyeti ilaç gibi geldi\" diyen tecrübeli teknik adam, \"Çok kritik bir galibiyet elde ettik ve üzerimizdeki baskıyı attık. Bu kadar sakat futbolcumuz varken, forma giyen her oyuncumun elinden gelen mücadeleyi göstermesi beni ekstra mutlu etti. Takımın son ana kadar golü kovalaması da beni oldukça ümitlendirdi\" dedi.

\"ZORLU BİR TAKVİME GİRİYORUZ\"

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini anlatan Cihat Arslan, \"Sakatlıkları süren 2 ya da 3 oyuncumuz aramıza katılacak, sağlık ekibi çok titiz çalışıyor. Zorlu bir takvime giriyoruz. İlk olarak evimizde Bursaspor\'la oynayacağız ardından Yeni Malatya deplasmanına çıkıp Fenerbahçe\'yi konuk edeceğiz. Kayserispor ve Konyaspor sınavlarıyla devreyi bitireceğiz. En iyi sonuçları alacağımıza yürekten inanıyorum\" ifadelerini kullandı.