'Kıskanmak' isimli sinema filmiyle beyazperdede boy gösteren oyuncu Berrak Tüzünataç, All Dergisi’ne kendisiyle ilgili ilginç detaylar anlattı. Tüzünataç, utangaç olduğunu ve arsızlaşmak istemediğini söyledi.
Yeni sinema filminiz ‘Kıskanmak’ ne tür bir kıskançlığı anlatıyor?
Güzel ve çirkin arasındaki kıskançlık anlatılıyor. Daha çok çirkin tarafın bakış açısıyla. Kendini çirkin hisseden Seniha, kendinde olmayan güzelliğe sahip insanları kıskanıyor. Özellikle aynı evi paylaştığı yengesi, benimoynadığımkarakter olan Mükerrem’i.Peki siz kıskanma duygusuyla ilk kez ne zaman tanıştınız?
Galiba kardeşim doğduğunda ilk kez kıskançlık hissettim. Kardeşim olmasını çok istememe rağmen, bunu hazmetmem zor oldu. Aramızda altı yaş var ve altı yıllık krallığımın elimden gitmesi beni başlarda zorlamıştı.Siz ne kadar kıskanç birisiniz?
Kıskanmak, şu anda hayatımdaki bir duygudan öte, çalıştığım ve çok heyecan duyduğum bir film.Bu yıl Ejder Kapanı filminde sevgiliniz Nejat İşler’le oynadınız. Sevgilinizle aynı sette çalışmak sizi zorladımı?
Beraber oynadık ama bu filmde karşılıklı hiç sahnemiz yok. Birbirimizi hiç görmüyoruz bile. Öyle bir beklenti oluştuysa çok özür dilerim. Neyse konuyu kapattım. Peki, kendinizi seyrettiğinizde ne hissediyorsunuz?
Pek çok oyuncu gibi kendimden çok hazzetmiyorum. Genelde kendimi evde
tek başıma seyretmeyi tercih ediyorum.Biraz utangaç olduğunuz söylenebilir mi?
Yırtık bir tip olduğumu söyleyemem. Bu utangaçlıktan şikâyetçi de değilim. Doğru bir kelimemi bilmiyorum ama arsızlaşmak istemiyorum.Gelecek için kendinize bir hedef koydunuzmu?
Hedef koymadım ama sınırlarımı zorlamak, kendimi tanımak, daha ne kadar ileri gidebileceğimi keşfetmek istiyorum. Her zaman kendimi sınamayı severim.Sizi hiç yakın bir kız arkadaşınızla görmedik, neden?
Çünkü yakın bir kız arkadaşımla buluşmamın haber değeri yok. Ayrıca her halimi görmek zorunda olduğunuzu düşünmüyorum.'Çok alışveriş yapmam'Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Rahat giyinmeyi seviyorum. Belli bir kalıbım yok. Çok alışveriş de yapmam. İhtiyacım oldukça alırım. Beğendiğim parçaları da fiyatı makulse alırım.Bütün mal varlığını ayakkabıya yatıranlardan değilsiniz yani...
Günüme göre değişir. Bazen “Bu kadar para verilirmi” diye bırakırım. Bazen de “Aman ya ne olacak” der, alırım.'Göründüğümden daha inceyim'Saçlarınız çok sağlıklı ve parlak görünüyorlar. Özel bir şey yapıyor musunuz?
Özel bir şey yapmadığım için böyleler galiba. Boya bile yok. Çok şanslıyım, oynadığım dizilerde saçıma müdahele yapılmayan rollerdeyim.Ekranda daha iri görünmenize rağmen inceciksiniz...
Kamera beş kilo ekliyor tabii... Yoksa inceyim ama korunmak için özel bir çabam yok. Zamanında çok spor yapmanın ekmeğini yiyorum.