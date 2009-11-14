'Çok alışveriş yapmam'

'Göründüğümden daha inceyim'

Güzel ve çirkin arasındaki kıskançlık anlatılıyor. Daha çok çirkin tarafın bakış açısıyla. Kendini çirkin hisseden Seniha, kendinde olmayan güzelliğe sahip insanları kıskanıyor. Özellikle aynı evi paylaştığı yengesi, benimoynadığımkarakter olan Mükerrem’i.Galiba kardeşim doğduğunda ilk kez kıskançlık hissettim. Kardeşim olmasını çok istememe rağmen, bunu hazmetmem zor oldu. Aramızda altı yaş var ve altı yıllık krallığımın elimden gitmesi beni başlarda zorlamıştı.Kıskanmak, şu anda hayatımdaki bir duygudan öte, çalıştığım ve çok heyecan duyduğum bir film.Beraber oynadık ama bu filmde karşılıklı hiç sahnemiz yok. Birbirimizi hiç görmüyoruz bile. Öyle bir beklenti oluştuysa çok özür dilerim.Pek çok oyuncu gibi kendimden çok hazzetmiyorum. Genelde kendimi evdetek başıma seyretmeyi tercih ediyorum.Yırtık bir tip olduğumu söyleyemem. Bu utangaçlıktan şikâyetçi de değilim. Doğru bir kelimemi bilmiyorum ama arsızlaşmak istemiyorum.Hedef koymadım ama sınırlarımı zorlamak, kendimi tanımak, daha ne kadar ileri gidebileceğimi keşfetmek istiyorum. Her zaman kendimi sınamayı severim.Çünkü yakın bir kız arkadaşımla buluşmamın haber değeri yok. Ayrıca her halimi görmek zorunda olduğunuzu düşünmüyorum.Rahat giyinmeyi seviyorum. Belli bir kalıbım yok. Çok alışveriş de yapmam. İhtiyacım oldukça alırım. Beğendiğim parçaları da fiyatı makulse alırım.Günüme göre değişir. Bazen “Bu kadar para verilirmi” diye bırakırım. Bazen de “Aman ya ne olacak” der, alırım.Özel bir şey yapmadığım için böyleler galiba. Boya bile yok. Çok şanslıyım, oynadığım dizilerde saçıma müdahele yapılmayan rollerdeyim.Kamera beş kilo ekliyor tabii... Yoksa inceyim ama korunmak için özel bir çabam yok. Zamanında çok spor yapmanın ekmeğini yiyorum.