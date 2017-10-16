(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) KUMKAPI'DAKİ OTEL YANGINI DAVASI BAŞLADI, SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ





Haber: Özden ATİK Kamera: İSTANBUL DHA

Kumkapı\'da bulunan Skalion otelde 4 ay önce gerçekleşen yangında, 2\'si yabancı 3 müşterinin hayatını kaybetmesine ilişkin otelin ortağı ve mesul müdürü Tuncay Doğan\'ın yargılanmasına başlandı. 23.5 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan sanık Tuncay Doğan, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyip tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak\" suçundan 3 yıl 3 aydan 23,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tuncay Doğan getirildi. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Şehiyde Celepci\'nin eşi Erkan Celepci\'nin avukatı katıldı. Tuncay Doğan, \"Üzücü olayın meydana gelmesinden dolayı ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum\" diyerek savunmasını yazılı verdi.

\"ŞİKAYETÇİYİZ\"

Şikayetçi vekili Tuğçe Solbacak, müvekkili Erkan Celepçi\'nin yangında hayatını kaybeden Şehiyde Celepçi\'nin eşi olduğunu belirterek \"Sanık avukatları, maddi ve manevi zararları karşılamak üzere talepte bulundular. Müvekkilim kabul etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz\" dedi.

\"OTOMATİK YANGIN SİSTEMİ VAR\"

Duruşmada tanık olarak dinlenen otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Ahmet Kargınoğlu, \"Yangın bar kısmında çıktı. Hayatını kaybedenlerin biri beşinci kattaydı. Diğerlerini bilmiyorum. Otelde otomatik devreye giren yangın sistemi vardır. Yangın merdiveni mevcuttur. Kapılar açıktı\" diyerek sanığın otelde olmadığını belirtti.

\"PERDELER TUTUŞMUŞ OLABİLİR\"

Tanık Yüksel Körpe ise otelde teknik işlerle ilgili olarak çalıştığını ifade ederek \"O gün otelde değildim. 3.5 ay önce ana pano olmak üzere elektrik aksamlarının bakımı özel bir mühendislik şirketi tarafından yapıldı. Muhtemelen kısa devre yapması sebebiyle oradaki perdeler tutuşmuş olabilir. Yangın söndürme sistemi mevcut. Tüm bölümlerde yangın söndürme tüpleri var. Yangın merdivenleri var\" dedi.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Tuncay Doğan\'ın avukatı Şeref Akçay, otelin periyodik olarak bakımlarının belirterek müvekkilinin ölenlerin yakınlarıyla irtibata geçerek maddi-manevi zararlarını karşılamak üzere teşebbüste bulunduğunu söyledi. Müvekkilinin oteli kredi ile aldığını da ifade eden avukat Akçay, kaçma ihtimali olmadığını belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, maktüllerin otopsi raporlarının gönderilmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi\'ne yazı yazılmasına, şikayetçilerin dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Tuncay Doğan\'ın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

\"OLAYDA KUSURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\" DEMİŞTİ

Sanık Tuncay Doğan savcılık aşamasında verdiği ifadesinde, \"Otelin ortaklarından biriyim. Olay günü evimdeydim. Bir çalışan otelde yangın çıktığını telefonla söyledi. Olay yerine gittim. İtfaiyecilere yangının çıkış nedenini sordum. Bana mini barın arkasındaki elektrik prizinden kaynaklanan bir yangın olduğunu söylediler. Otelde yangın merdiveni vardır. Alarm sistemi vardır. Katlara dağılmış 25-30 arası yangın tüpü vardır. Yangın tüpleri ve yangın tesisatı yeni değiştirilmiştir. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Olayın meydana gelmesinde bir kusurum olmadığını düşünüyorum\" demişti.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Yanan otelden detaylar

-İtfaiyenin oteldekileri kurtarması

-Olay yerinden detaylar

