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(Arşiv Görüntü) Yarım asırlık hayal Cankurtaran Tüneli, 1 Mart'ta açılıyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan ve 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, 1 Mart’ta düzenlenecek törenle ulaşıma açılacak

27 Şubat 2018 14:56

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan ve 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, 1 Mart’ta düzenlenecek törenle ulaşıma açılacak. 1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olacak. Karadeniz\'i Erzurum üzerinden İran\'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi\'ne alternatif olacak Cankurtaran Tüneli\'nin yapımı 1960’lı yılların sonuna doğru gündeme getirildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Cankurtaran tünel projesinin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010\'da atıldı. 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, 910 günde tamamlanması planlandı. İnşaat aşamasında yaşanan sorunlardan dolayı 3 müteahhit firma değiştiren tünelde 2014 yılında ışık göründü. Bağlantı yolları ile mekanik aksamlarının tamamlanmasıyla birlikte tünel, 1 Mart’ta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla yapılacak törenle ulaşıma açılacak. Açılış kapsamında organize edilen tören tünelin Hopa girişi noktasında yapılacak. CANKURTARAN TÜNELİ Artvin\'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 7 bin 288 metre olacak. İhale bedeli 99 milyon 987 bin 240 lira olan tünelin tamamlanmasıyla kar ve buzlanmanın nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımda büyük aksamalar yaşanan 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi tarihe karışacak. Karadeniz\'i Güney\'e bağlayacak olan tünel ayrıca Hopa-Borçka arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak. Rize ile Erzurum\'u birbirine bağlayacak olan ve delme işlemi tamamlanan 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli, Türkiye\'nin en uzun, dünyanın ise en uzun 3\'üncü çift tüplü karayolu tüneli özelliğini taşıyor.

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