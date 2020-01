(Arşiv Görüntü) Topbaş: Bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim

Mehmet İlkay ÖZER-Hakime TORUN/İSTANBUL.(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevinden istifa ettiğini açıklayarak, \"Bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz\" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bu akşam yaptığı basın açıklamasında, \"Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İstanbul Belediye Başkalığı görevimi bana tevdi ettiler. Ben özelikle sayın Genel Başkanıma partimin her kademesindeki görevlilerine özellikle teşekkür ediyorum. Beni İstanbul sathına çıkardılar. Buradan Türkiye ve dünya tanıdı. İstanbul gibi emanet, müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Bundan dolayı yanımda duran destek veren, gönlünde yer ayıran herkese özellikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üzerimde hakları var biliyorum. Hatırlarım dün gibi bundan 20 gün 5 ay 13 yıl önce yine bir cuma günü dönemin Belediye Başkanlığını yapmış olan sayın Ali Müfit Gürtuna\'dan mührü almak ürere buradaydım. \'Emanet bir şehir ve emaneti devir alıyorum\' demiştim. Hep emanet olarak baktım\" diye konuştu. \"ÇOCUKLARIMIZI HIRSIZ GİBİ SEVDİK. EVİMİZE HIRSIZ GİBİ GİTTİK\" Topbaş, \"Kendi kişisel iş hayatıma bu kadar vakit ayırmadım. Çocuklarımıza, ailelerimize, dostlarımıza vakit ayıramadım bütün siyasiler böyledir. Hizmet edecek idealleriniz varsa bu böyledir. Zaman zaman söyledim; çocuklarımızı hırsız gibi sevdik. Evimize hırsız gibi gittik. Yememizi içmemizi ibadetimizi dahi zaman zaman aksattık ama görevimi aksatmadan yaptık\" dedi. \"HATA İLE İHANETİN BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMASI GEREKİR İHANET EDENLER ASLA AFFEDİLEMEZ\" Topbaş, \"İstanbul, affedilemeyecek hatalar olursa farklı konuşulur arkamızdan bunu biliyorduk. Emanet şehirde bu şekilde görevimizi yapmaya çalıştık. Hata etmemeye özen gösterdik. Biliyorduk hata yaparsak telafisi zordu. Özellikle belirtmek isterim ki, hata ile ihanetin birbirine karıştırılmaması gerekir ihanet edenler asla affedilemez. Asla affetme duygusunu gösteremeyiz. Görevim esnasında çok değerli meclis üyelerim, her kademedekiler ile bir gönül bağı ile bu kente hizmet etmeye çalıştık\" diye konuştu. \"ONURLU VE GURURLUYUM\" Topbaş, \"Onurlu ve gururluyum. Hiçbir kula nasip olmayan 3 dönem gibi İstanbullular beni burada yetkilindirler, emanet verdiler. Sayın Kılıçdaroğlu yerel yönetim adaylığını 2009\'da denedi ama İstanbullular vize vermedi. İstanbullulara teşekkür ediyorum\" dedi. \"BİR KURUŞA MUHTAÇ OLAN BELEDİYE, GÜNÜ GELMİŞ 1 LİRA BORCU YOK. BORÇLU BİR BELEDİYE BIRAKMIYORUM\" Topbaş, \"Bir kuruşa muhtaç olan belediye, günü gelmiş 1 lira borcu yok. Bu yıl sonuna kadar 105 milyar katrilyon yatırım yapmış bir belediye. Borçlu bir belediye bırakmıyorum\" dedi. \"CUMHURBAŞKANIMIZA, BAŞBAKANIMIZA, BAKANLARIMIZA TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM\" Topbaş, \"Her daim istifade ettiğim sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza tekrar teşekkür ederim. Sıkıştığımız zaman yakın görüştük teşekkür ederim\" dedi. \"YORGUNLUK KELİMESİNİ ASLA KULLANMADIM YORGUNUM DEMEDİM\" Topbaş, \"Yorgunluk kelimesini asla kullanmadım yorgunum demedim. Yorgunluk beyinlerde başlar bunu bilen birisiyim\" dedi. \"ANEKDOTLAR VAR GELECEKTE İNŞALLAH KİTAPTA TOPLANABİLİR\" Topbaş, \"Hayırla yad edilmek amacımız oldu. Takdir edildi. Vatandaşlarımız gönüllerinde yer verdi, teşekkür ederim. \'Kadir abi\' dediler abilik unvanı kolay verilmez. Bunun altında hep ezildim devamlı bunu düşündüm. Her gece geç saatte olsa \'ne yaptım hatam var mı\' diye düşündüm. Anekdotlar var Gelecekte inşallah kitapta toplanabilir. İstanbul\'a hizmet etmek, kısmet, takdir meselesi. Bu şehir beni dünya belediyeler birlik başkanı yaptı\" diye konuştu. \"YÖNETİM TARZIM ŞU, İNSAN HER ŞEYİ AFFEDER ADAM YERİNE KONMAMAYI AFFETMEZ\" Topbaş, \"Yönetim tarzım şu, insan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. Hep bunu yeğledim dünya platformunda da. İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor buna asla müsaade etmem\" dedi. \"BUGÜN İTİBARİYLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN AYRILDIM, İSTİFA ETTİM\" Topbaş, \"Bugün itibariyle buradaki belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. Demagojik bir siyaset ile geleceğe yürüyemezler. Tavsiyem şudur; sakin, tepkisi çok az olan iyi düşünen bir yapım var. Herkesin kendisine göre özelliği var benim de bu\" ifadelerini kullandı. \"BUGÜN Kİ TÜRKİYE\'NİN ŞU ANDA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKLİ İLE SİYASETİ GELECEĞİNİ KARARTIR\" Topbaş, \"Bugün ki Türkiye\'nin şu anda gördüğümüz şekli ile siyaseti geleceğini karartır. Başarılı olanların başarısı takdir edildiği takdirde Türkiye geleceğe hazırlanır. Yoksa her yere muhalefet etmek muhalefet demek değildir. Böyle bir muhalefet var\" dedi. \"PARTİMİN ÜYESİYİM HER DAİM BÜTÜN ÇALIŞMALARINDA DESTEKÇİSİ VE YANLARINDA OLACAĞIM\" Topbaş, \"Partimin üyesiyim her daim bütün çalışmalarında destekçisi ve yanlarında olacağım. Hükümetin başarısı çok önemli. Başarısını arzu eder ve Türkiye\'nin geleceği demektir. Benim güncemim şu anda Türkiye gündeminde küçük bir gündem\" dedi. \"SİYASETTE KIRGINLIK OLMAZ. KIRGINLIĞIM YOK. HER ZAMAN PARTİMİN YANINDAYIM SİYASETİN İÇİNDEYİM\" Topbaş, \"Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim. Asla birtakım söylentilere fırsat vermek istemem\" dedi. \"GÜNDEMİMİZ BEN DEĞİL TÜRKİYE\'NİN YARINLARIDIR\" Topbaş, \"Şu anda MGK toplanmış, Kuzey Irak meselesini konuşuyor. Gündemimiz ben değil Türkiye\'nin yarınlarıdır. Yarın TBMM olağanüstü toplanacak karar alınacak bu çok önemli. Gündemi işgal etmemiz doğru değil. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın 80 milyon olarak yanında olmak zorundayız. Türkiye\'nin geleceği tartışılıyor. Bu gündem varken bireysel düşüncelerimizi ortaya koyamayız. Hep siyasete şunu söyledim\" açıklamasında bulundu. \"SİYASET 2 ŞEKİLDE OLUR YA İDEALİNİZ YA MENFAATİNİZ OLUR. ARASI YOK\" Topbaş, \"Siyaset 2 şekilde olur ya idealiniz ya menfaatiniz olur. Arası yok. Biz ideal adamlarıyız. Hedeflerimiz belli 2023, 2053, 2071\'dir. Bizden sonra gelecek nesillerin kulvarını oluşturmaya çalışıyoruz. Katkısı olana herkes hayırla yad edilir. Tekrar İstanbullulara, Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza belediye başkanlığı görevine beni uygun gördüğü için o günden bugüne bana destek verdiği için teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. \"BAŞARILI OLDUK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ. EKSİKLER VARSA BENİMDİR\" Topbaş, \"Görevimiz inanıyorum ki hayırla yad edilecek. Eserler ortada, İstanbullular görüyor ve kullanıyor. Yüksünmüyoruz iyi yaptık, başarılı olduk diye düşünüyoruz. Tabi ki eksikler olabilir. Eksikler varsa benimdir. Neden görmedim neden gözümden kaçtı diye basit bir takım söylemler ile siyaset devşirmeye kalkmasınlar buradan muhalefete ekmek çıkmaz\" diye konuştu. \"İSTANBULLULARDAN MÜSAADEMİ İSTİYORUM\" Topbaş, \"Bugün itibariyle buradaki başkanlık görevimden il seçim kurulundan İstanbullulardan müsaademi istiyorum. Beni hoşgörü ile karşılasınlar lütfen. Gönül koymasınlar \'nasıl bıraktınız\' demesinler. Bu yaşıma kadar burada yaşayan birisiyim bir anlamda kentin hafızası sayılırım. Her zaman abiliğe hazır olduğumu söylüyor saygılarımı arz ediyorum\" ifadelerini kullandı. \"ÇOCUKLARIM BAYRAM EDİYOR. \'BAŞKAN BİZE DÖNDÜN BABA\' DİYORLAR\" Açıklamanın ardın basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, Her zaman partimin yanındayım içindeyim, üyesiyim. Çocuklarım bayram ediyor. \'Başkan bize döndün baba\' diyorlar. Çocuklarım torunlarım bayram ediyor. Böyle uygun gördüm hayırlı olsun\" dedi.