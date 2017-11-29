(Arşiv Görüntü) Şemdinli'de PKK saldırısı: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde, çevre emniyet sisteminde çalışan işçilere PKK\'lı teröristler, Irak tarafından güdümlü füze ile saldırdı. Saldırıda 1 işçi görevi başında yaşamını yitirdi, 1 işçi de hafif yaralandı. Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Şemdinli\'nin Derecik beldesi Gerdan Tepe bölgesinde meydana geldi. Üs bölgesinde, çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışan iş makinesine, Irak toprakları içerisinde ve sınıra yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Tanisana sırtlarından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de şarapnel parçasıyla sol dizaltından hafif yaralandı. Yaralı işçi, bölgeden taşınıp, tedaviye alınırken, alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.