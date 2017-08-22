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(Arşiv Görüntü) Prof. Dr. Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

TÜRKİYE’nin önde gelen vergi uzmanlarından ve Hürriyet gazetesi yazarı Prof

22 Ağustos 2017 22:30

TÜRKİYE’nin önde gelen vergi uzmanlarından ve Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Hürriyet gazetesi yazarı 59 yaşındaki Kızılot yaklaşık 3 yıl önce beyin kanaması geçirmiş, tedavi görmüştü. Yaklaşık 15 gün önce yeniden rahatsızlanan Kızılot, son 3 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Prof. Kızılot kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İLK KİTABINI 21 YAŞINDA YAZDI Türkiye\'de vergi denilince akla gelen ilk isim olan Kızılot, 2012 yılında 32 yıldır eğitim verdiği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden emekli olmuştu. Duayen isim ilk vergi kitabını 21 yaşında yazmıştı. Kızılot, ilk kitabının ilginç öyküsünü şöyle anlatmıştı: \"O zaman henüz 21 yaşındaydım. Bir kitapçıya gidip kendimi tanıttım ve birkaç kitabımı verip incelemesini rica ettim. Adama bir bana bir kitaba baktı ve kabul etmedi. İkinci kitapçıdan da aynı tepkiyi aldım. Kitabımı konsinye olarak dahi raflarına koymuyorlardı. Üçüncü kitapçıya gittiğimde ‘Şükrü Kızılot\'un oğluyum, babam böyle bir kitap yazdı, işleri çok yoğun dağıtımı ben yapıyorum’ diyerek kendimi tanıttım. Kitapçı ilk etapta rafına 10 tane koymayı kabul etti. Sorun çözülmüştü. Artık yazdığım her yeni kitabı ‘babam yazdı’ diyerek kitapçıya satıyordum. Birgün kitaplarımı satan kitabevinin sahibi babamla tanışmak istedi, kendisine vergiyle ilgili önemli bir konuda danışmak istediğini söyledi. Sorusunu benim yanıtlayabileceğimi söyledim, şaşırdı. Bu arada yayınlanan kitap sayısı 7\'yi bulmuştu. Türkiye\'de İnşaat Muhasebe Sistemi\'ni kuran kişiyim. Bu kitabı kitapçıya götürdüğümde artık Şükrü Kızılot olduğumu açıkladım.\" ŞÜKRÜ KIZILOT KİMDİR? Çorum doğumlu olan Şükrü Kızılot, Maliye Bakanlığı\'nda 8 yıl çalıştı. Ardından, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi\'nde asistan olarak göreve başladı. Kızılot, Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü\'nü yürüttü. Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Kızılot, 1989 yılından beyin kanaması geçirdiği 2014 yılına kadar vergi alanında pek çok kitap ve köşe yazısı kaleme almıştı.

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