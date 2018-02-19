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(Arşiv Görüntü) Öldürülen çift cinayetinde gözaltı sayısı 9'a çıktı 4'ü itiraf etti

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-EMLAKÇILIK yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının öldürülüp, ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin yol kenarında bulunması olayında gözaltı sayısı 9'a yükseldi

19 Şubat 2018 19:59

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-EMLAKÇILIK yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının öldürülüp, ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin yol kenarında bulunması olayında gözaltı sayısı 9\'a yükseldi. Olayı gerçekleştiren 4 kişinin polisin elinde olduğu ve suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kırıdı ile Bachr\'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor. Yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamıda Suriyeli uyruklu 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 9\'a yükseldi. Polis cinayetle ilgili daha önce çiftin Başakşehir\'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K.\' nın aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polisin elinde bulunan, olaya karışan 4 kişinin, suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin polise, Suriye\'li kadın ile Lübnanlı eşini yanlarındaki parayı almak için öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin çitfi 4 katlı evlerinden aldıkları, Esenyurt\'ta başka bir eve götürdükleri ve elleriyle boğduklarını anlattıkları belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü şüphelilerin evlerinden, otomobillerinde bulunan kan izlerinin incelemesinin sürdüğünü belirttiler.

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