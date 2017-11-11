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Spor

(Arşiv Görüntü) Naim Süleymanoğlu acil ameliyata alındı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı

11 Kasım 2017 22:49

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı. Süleymanoğlu\'nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, \"Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor\" denildi.

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