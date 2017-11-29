(Arşiv Görüntü) Mahkemeden gizli tanıkla ilgili çarpıcı karar ifadesi tek başına delil olamaz

Felat BOZARSLAN DİYARBAKIR,(DHA) - BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde 28 Temmuz 2011 günü 42 yaşındaki Korucubaşı Hacı Alan\'ın kafasından vurularak şehit edilmesi olayı ile ilgili haklarında dava açılan 43 sanıktan 3\'üne ömür boyu, 2 sanığa 6\'şar yıl hapis cezası verilirken, 37 sanık ise beraat etti. Dava ile ilgili gerekçeli kararında PKK terör örgütü ve eylemlerini ayrıntılı olarak açıklayan mahkeme, gizli tanık ifadesinin tek başına hükme esas teşkil etmeyeceğine dikkat çekerek, bu nedenle 37 sanık hakkında beraat kararı verildiğini açıkladı. ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇU, HER ÖRGÜTE GÖRE AYRI BELİRLENMELİ Karlıova İlçesi\'nde 28 Temmuz 2011 günü saat Korucubaşı Hacı Alan, Zindan kod adlı PKK terör örgütü mensubu tarafından şehit edilmesi olayında 37 sanığı beraat ettiren, 5 sanığı ise değişik oranlarda cezalandıran Bingöl 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda örgüt üyeliği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapan Mahkeme, örgüte katılma iradesinin somut bir davranışla ortaya konulması ve bu iradenin devamlı olması ile örgüt üyeliğinin gerçekleştiğini kaydetti. Örgüt üyeliği suçunun oluşması için, silahlı örgütün yöneticilerinin durumlarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde hukuken belirgin olması gerektiği ifade edilen kararda,Terör örgütlerinin yapılanması genelde farklıdır. Bazı terör örgütleri tim sistemini, bazıları hücre tipi yapılanmayı benimsediklerinden örgüt üyeliğinin her terör örgütünün yapısına göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Örgüte üye olmak fiili bir katılma olup, bunun için örgüt yöneticilerinin rızasına gerek yoktur. Tek taraflı iradeyle bile örgüte katılmak mümkündür.Bu nedenle örgüt üyeliği suçunun oluşumunda temel ölçüt, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır. Aslolan organik bağ kriteridir denildi. TEHLİKE ALTINDAKİ TANIĞA DOĞRUDAN SORU SORMA HAKKINI MUTLAK BİR DEĞER OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN OLMAMALIDIR AİHM\'in verdiği kararlara göre, tüm delillerin, tartışma ortamını hazırlayacak şekilde, sanığın mevcut bulunduğu aleni bir duruşmada ileri sürülmesinin doğru olduğu belirtilen kararda, Ancak, bu ilke, tanık beyanının delil sayılabilmesi için, tanığın mutlaka Mahkemede aleni duruşmada dinlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaz. Savunmanın haklarına saygı gösterildiği sürece, duruşma öncesi alınmış tanık ifadesinin delil olarak kullanılması, tek başına aykırılık oluşturmaz. Sanıktan gelecek misillemelerden korunması için yeterli sebep mevcut ise, tanığın kimliğinin gizli tutulması mümkündür. Mahkumiyet kararı sadece kimliği açıklanmayan tanığın ifadesine dayandırılamayacağı gibi, bu ifade ağırlıklı rol oynayan delil konumunda olmamalıdır. Savunma hakkına riayet etmek koşuluyla güvenliği nedeni ile kimliği gizli tutulan tanığın, sanık hazır bulunmadan dinlenmesi veya verdiği ifadenin duruşmaya 3\'üncü kişi tarafından aktarılması da mümkündür. Mahkemeye göre, bir tanığın ifadesinin delil olarak kabul edilmesi için, bu ifadenin her zaman mahkemede verilmesi gerekmediği, bu yüzden tanık tarafından önceden kolluğa veya adli makamlara verilen ifadelerin duruşmada delil olarak kullanılmasının kesin olarak reddedilemeyeceği kabul edilmiştir. Kimliği gizlenmiş her tanığın can güvenliğine yönelik tehdit yoğunluğu aynı derecede olmayabilir. Sanık haklarının sınırsızlığını kabul etmek ve hayatı tehlike altındaki tanığa doğrudan soru sorma hakkını mutlak bir değer olarak görmek mümkün olmamalıdır. Mahkeme\'nin yaklaşımı, genel olarak olaya göre bir tartışma ve olayın koşullarının değerlendirilmesi esasına dayanmaktadırdenildi. GİZLİ TANIK BEYANI TEK BAŞINA HÜKME ESAS ALINAMAZ Haklarında,Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürmek ve Terör örgütü üyeliği suçundan ceza istenen 37 sanık hakkında, olay anında, olay yerinde bulunduğuna ilişkin kamera kayıtları ve gizli tanık ifadesi bulunduğu kaydeden Mahkeme gerekçeli kararında, Gizli tanık beyanları ve kamera görüntü inceleme tespit tutanaklarında olay günü bir kısım sanıkların olay yerinde bulunduklarına ilişkin tespit dışında başkaca delil yoktur. Kamera görüntülerinde görülen bazı sanıkların olayın gerçekleştiği yerde iş yerlerinin bulunması nedeniyle olay yerinde bulunmaları hayatın olağan akışına uygundur. Sanıkların işlenen suça iştirak ettiklerine dair gizli tanık beyanları dışında bir delil bulunmamaktadır. Hakkında tedbir uygulanan gizli tanığın beyanı tek başına hükme esas teşkil etmez denildi.