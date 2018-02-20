(Arşiv Görüntü) Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışması davası

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) MAÇKA Parkı\'nda kıyafete müdahale ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile kıyafetine müdahale edildiğini söyleyerek şikayetçi olan Çağla Köse\'nin karşılıklı açtıkları \"hakaret\" davasına devam edildi. Savunma yapan müşteki sanık Savaş İlter, “Çocuklu bir kadın gelip, ‘parkta mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz. Aldığınız para helal mi?’ deyince, gidip ‘üstünüze biraz dikkat edin’ diye uyardım” diye konuştu. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki yapılan duruşmaya müşteki sanıklar Çağla Köse ve Savaş İlter avukatlarıyla birlikte katıldı. Kimlik tespiti yapılan her iki müşteki-sanık, bu olaydan sonra işsiz kaldıklarını söyledi. Çağla Köse, heyecanlı olduğunu belirterek, yazılı hazırladığı savunmayı okudu. “BÖYLE GİYİNİYORSUNUZ TECAVÜZE UĞRAYINCA ‘GÜVENLİK BİZİ KORUMADI’ OLUYOR” Maçka Parkı’ndaki tuvalet sırasında beklerken Savaş İlter’in yanına geldiğini kendisine, “Bu şekilde gezemezsiniz, uygun değil. Böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz” diyerek, kendisini herkesin içinde küçük düşürdüğünü söyledi. Kıyafetinin hiçbir rahatsız edici yönü bulunmadığını belirten Köse, sonrasında gelen polislerin de kıyafetinde hiçbir sorun olmadığını, olsa bile buna karışmaya haklarının olmadığını herkesin içinde söylediklerini ifade etti. “YARI ÇIPLAK”, “SUTYENSİZ” Köse okuduğu savunmasının devamında şunları söyledi: “Sanık bu laflarla benim gibi giyinen kadınların tecavüze uğramasını haklı, benden farklı giyinen kadınların tecavüze uğramasını ise haksız şeklinde bir imada bulunmuş oldu. Bu söylem, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmektir. Ayrıca onca insanın içerisinde benim vücut hatlarımı inceleyerek bana ve çevredeki diğer insanlara benim hakkımda “yarı çıplak”, “sutyensiz” gibi söylemlerde bulunmuş olması da açıkça cinsel tacizdir” “PROVAKATÖRMÜŞÜM GİBİ YANSITILDI” Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bu olaydan sonra kendisinin provokatörmüş gibi yansıtıldığını ve hakkında “ajan” şeklinde haberler yapıldığını belirten Köse, İlter’e hakaret etmediğini, sadece bunca tacizine rağmen gidip polis çağırması üzerine arkadaşına dönerek, “manyağa bak ya...” dediğini bunu da hakaret amaçlı söylemediğini savundu. “ÇOCUKLU BİR KADIN GELİP ‘ALDIĞINIZ PARA HELAL Mİ’ DEDİ” Daha sonra savunma yapan müşteki-sanık Savaş İlter ise, “Parkta devriye atarken çocuklu bir kadın yanımıza gelerek, ‘parkta mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz. Aldığınız para helal mi? dedi. Ben de erkekler tuvaleti önünde sırada bekleyen Çağla Köse’nin yanına giderek, ‘Rahatsız olanlar var. Üzerinize biraz dikkat edin’ diyerek uyarıda bulundum. Böyle demem üzerine bana, ‘sen kimsin karışamazsın’ diyerek bağırdı. Bağırması üzerine çevrede bazı erkekler de toplanarak beni sıkıştırmaya başladı. Bana, ‘şeriat mı getireceksiniz. Burayı Fatih’e mi çevireceksiniz’ diyerek tepki gösterdiler. Hatta biri yakamdan tutarak, ‘sıkıysa bana vur’ diyerek beni oyuna getirmeye çalıştı. Aradığım polis 2 saat sonra geldi. Sonra karakola gittik” diye konuştu. “HANGİ MEVZUATA DAYANARAK SÖYLEDİN?” Daha sonra avukatının “O gün Çağla Köse’nin üzerinde nasıl bir kıyafet vardı?” sorusu üzerine İlter, “O gün üzerinde transparan kıyafet vardı diyorlardı ama tülden ibaretti” diye cevap verdi. Bunun üzerine söz alan Köse’nin avukatı ise İlter’e, “Hangi mevzuata dayanarak bir kişinin düzgün bir giyinmesini istedin?” diye sordu. İlter, “Ben lütfen üzerinize dikkat edin Burası kamuya açık bir yer. Çocuklu aileler rahatsız oluyorlar” dedim” diye konuştu. Köse’nin avukatı ise sorduğu sorunun cevabının bu olmadığı söyledi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAME İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı\'nda 29 Temmuz 2017\'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter\'in \"Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca \'Güvenlik bizi koruyamadı\' diyorsunuz\" demekle Çağla Köse\'ye \"alenen hakaret\" ettiğini, Köse\'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine \"Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?\" diyerek \"hakaret\" ettiğini belirtiliyor. Güvenlikçi İlter\'in \"hakaret\" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse\'nin ise \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.