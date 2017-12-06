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(Arşiv Görüntü) Kuşdili, dünyada kültürel miras listesine girdi (2)

Osman ŞİŞKO/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’un Çanakçı ilçesi'ne bağlı Kuşköy Köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişe sahip ‘Kuşdili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yöntemi, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne

06 Aralık 2017 20:40

Osman ŞİŞKO/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’un Çanakçı ilçesi\'ne bağlı Kuşköy Köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişe sahip ‘Kuşdili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yöntemi, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı. Kuşköy yöresinde arazinin dağınık ve engebeli oluşu nedeniyle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası\' listesine aday gösterildi. Kuşdilinin, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması amaçlanan başvuru sonuçlandı. Kuşdili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı. BAKAN DUYURDU Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,UNESCO\'nun kararını Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Kurtulmuş, açıklamasında “Asırlardır Doğu Karadeniz’de yankılanan ve kuş dili olarak da bilinen ıslık dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı. Bu kültürü yaşatan tüm Karadenizli hemşehrilerimi kutluyorum. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. \'KARAR ÇOK İYİ OLDU\' Karar, Çanakçı ilçesinde sevinçle karşılandı. Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, ıslık dilinin UNESCO listesine girmesinin mutluluğu yaşadıklarını belirterek, \"Bizim için çok iyi oldu. Sadece bizim için değil Giresun ve Türkiye için iyi oldu. Çünkü böyle bir kültür artık UNESCO‘da yerini aldı. Bu haberi sevinçle karşıladık. Bundan sonra bu kültürü korumak ve yaşatmak daha kolay olacaktır. Bu kültüre daha çok destek dağlayan kurum ve kuruluşlar olacaktır” dedi. Köçek, Giresun ve İstanbul’da Kuşdili kursu açacaklarını da belirterek, bu kültürün yok olmaması için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.

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