(Arşiv Görüntü) Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı :Yüzük silahtan sayıldı (Yeniden)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'DE 26 Ocak 2018 günü yolda yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi B.G.K\'ya yumrukla saldırdığı gerekçesi ile tutuklanan A.K.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, B.G.K.\'nın 26 Ocak 2018 tarihinde evinden okula gitmekte iken Caferağa Ressam Şeref Akdik Sokak\'ta karşıdan gelen A.K.G.\'nın saldırısına uğradığı anlatılıyor. A.K.G.\'nın aralarında hiçbir söz ve tartışma geçmeyen müştekiye parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun ve burun kökü çevresinde 1 santimetrelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu, yarasının hayati tehlike içermeyen basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu anlatıldı. YÜZÜK SİLAH SAYILDI Müştekinin olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olay yeri görüntüleri üzerinden yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, müştekinin de şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi. Şüphelinin soruşturma aşamasındaki savunmasında şikayetçiyi tanımadığını, onu yürümekte olduğu kaldırımdan ittirmek suretiyle eylemi tevil yolu ile kabul ettiği, böylelikle silahtan silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle yaraladığı anlatıldı. 1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ İddianamede şüphelinin, \"Silahla kasten basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.