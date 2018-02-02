T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Arşiv Görüntü) Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı :Yüzük silahtan sayıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'DE 26 Ocak 2018 günü yolda yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi B

02 Şubat 2018 20:49

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY\'DE 26 Ocak 2018 günü yolda yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi B.G.K\'ya yumrukla saldırdığı gerekçesi ile tutuklanan A.K.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, B.G.K.\'nın 26 Ocak 2018 tarihinde evinden okula gitmekte iken Caferağa Ressam Şeref Akdik Sokak\'ta karşıdan gelen A.K.G.\'nın saldırısına uğradığı anlatılıyor. A.K.G.\'nın aralarında hiçbir söz ve tartışma geçmeyen müştekiye parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun ve burun kökü çevresinde 1 santimetrelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu, yarasının hayati tehlike içermeyen basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu anlatıldı. YÜZÜK SİLAH SAYILDI Müştekinin olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olay yeri görüntüleri üzerinden yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, müştekinin de şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi. Şüphelinin soruşturma aşamasındaki savunmasında şikayetçiyi tanımadığını, onu yürümekte olduğu kaldırımdan ittirmek suretiyle eylemi tevil yolu ile kabul ettiği, böylelikle silahtan silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle yaraladığı anlatıldı. 1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ İddianamede şüphelinin, \"Silahla kasten basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇOcakAnadolu Cumhuriyet BaşsavcılığıCaferağa RessamAkdik SokakYÜZÜK SİLAH SAYILDI MüştekininYIL HAPİS CEZASIAnadolu Asliye Ceza Mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24