(Arşiv Görüntü) İstinaf mahkemesi araçla iki çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki çocuğun cezasını onadı

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA) İSTİNAF Mahkemesi, Sancaktepe\'de babasına ait minibüsle yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.\'nın 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı. Yargılama aşamasında 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan R.A.\'nın kesinleşen bu karar ile birlikte 4 ay daha cezaevinde yatması bekleniyor. Sancaktepe\'de 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait minibüsle kaza yapan 13 yaşındaki R.A., 4 yaşındaki Elif Nur Dursun ve 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe\'nin ölümüne, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe\'nin de yaralanmasına neden olmuştu. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan R.A., 6 Aralık 2017 tarihli karar duruşmasında, \"Taksirle birden fazla kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak\' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hüküm ile birlikte R.A.\'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. R.A.\'nın avukatları, hapis cezasına ilişkin kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi\'ne başvururken, tutukluluk haline itiraz için de üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvurdu. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz üzerine R.A.\'nın tahliyesine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi ise R.A.\'nın aldığı cezanın bozulması yönündeki talebi bu hafta içinde dosya üzerinden karara bağladı. Daire, İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, \"Taksirle birden çok kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına\" neden olmak suçundan verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı. KARAR KESİNLEŞTİ R.A.\'nın aldığı ceza 5 yılın altında olduğu için Yargıtay\'a başvurma hakkı bulunmuyor. R.A.\'nın, yatmış olduğu 6 ay ve 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanma hakkı düşüldükten sonra yaklaşık 4 ay daha cezaevinde yatması bekleniyor.