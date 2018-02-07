(Arşiv Görüntü) İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İşgal Girişimi Davası

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü\'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 23\'ü tutuklu 67 sanıklı davanın 7. duruşmasında sanıklar savunma yaptı. Söz alan tutuklu sanıklardan astsubay stajyer öğrenci Süleyman Yalçınkaya “Fetullah Gülen terör örgütü yaptığı darbe kalkışması ile ülkeyi ve bizi zor duruma soktu. Mağduruz. Ülkemiz terörden temizlensin. Fetullah Gülen bir terör örgütü başıdır\" dedi. 23 TUTUKLU HAZIR BULUNDU İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nın içinde oluşturulan duruşma salonunda görülen 7. Duruşmada 23 tutuklu sanık hazır bulundu. Çok sayıda müştekinin de hazır bulunduğu duruşmada İfade veren ve hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanıklardan Süleyman Yalçınkaya “Fetullah Gülen ile ilgili düşüncen nedir?\" sorusuna “Fetullah Gülen terör örgütü yaptığı darbe kalkışması ile ülkeyi ve bizi zor duruma soktu. Mağduruz. Gazeteden ve televizyondan görüyoruz. Bizim de sabrımız bir yere kadar. Ülkemiz terörden temizlensin. Fetullah Gülen bir terör örgütü başıdır\" dedi. ERLER KONUŞTU 15 Temmuz\'da vatani görevini yapan 3 tutuksuz er de Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak savunmasını yaptı. Tutuksuz sanık Er Şener Çimen, “Olay günü atış eğitimine gitmiştik. Atıştan geldik, içtima alanında toplandık. Orada Enver Binbaşı ve Bölük komutanı vardı. Bir şeyden haberimiz yoktu. \'Devlet kurumlarına eş zamanlı terör operasyon var. Polise desteğe gidiyoruz\' dediler. Mühimmat dağıttılar. Oraya gittiğimizde olaylar kızıştı. Kendi imkânlarımız telefon ile darbe olduğunu öğrendik. Engin Okumuş Astsubay \'Ateş eder misiniz?\' diye sordu. Biz de \'Ateş etmeyiz\' dedik. O da \'Ben de ateş etmem\' dedi. Bizi geri çevirdi. Karakola doğru gittik\" diye konuştu. “DARBEYİ KARAKOLDA ÖĞRENDİK\" Tutuksuz sanık er Mert Kurtaran da “Olay günü koğuşçuydum. Engin Astsubay içtima olduğunu söyledi. Ardından da İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne desteğe gideceğimizi söyledi. Özgür Akkaya bize mühimmat dağıttı. Kendisi de RPG7 roket atar almıştı, araca koydu. Sonra yola çıktı. Uzman çavuş kaçtı. Engin Astsubay da \'Geri dönüyoruz\' dedi. Biz de karakola gittiğimiz de darbeyi öğrendik. Beraatimi istiyorum\" dedi. “ÜSTEĞMENİN EMRİYLE RPG7 ALDIM\" Bunun üzerine söz alan tutuklu sanıklardan Özgür Akkaya da, “Bora üsteğmen\'in emriyle RPG7 aldım. 2 tane alınıp araçlara konulduğunu gördüm. Tesadüfen şu araçlara konulduğunu düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. Söz alan tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Bora Serhat Seçkin ise, “Tabur komutan vekili Enver Muratoğlu almamı emretti. RPG7\'nin olduğu mühimmatlar mühürlü sandıklardaydı. İhtiyaç halinde kullanabileceğimizi söyledi. Bilerek kendi aracıma koydurdum\" diye konuştu. Mahkeme Başkanının “Şehir içinde bu kadar ağır silah kullanmak ne kadar doğru?\" sorusuna da tutuklu sanık Bora Serhat Seçkin, bombalı araç saldırısı tehdidi nedeniyle bu durumu çok garipsemediğini savundu. Söz alan tutuksuz sanık er Mücahit Aydın da, 15 Temmuz günü 5 günlük asker olduğunu belirterek \"Askerliği bilmediğimiz için kafamızı bile çeviremiyorduk. Ne deniliyorsa onu yaptık. Kim suçluysa en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyorum. 20 gün cezaevinde kaldım. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum\" dedi. Soru üzerine sanık Aydın \"Emniyet müdürü kuleden mi bindi arkadan mı bindi bilmiyorum. Emniyet müdürü bizimle muhatap olmadı. Konuşmadı telefonuyla uğraşıyordu. Polisler geldi sivil kıyafet giydirip çıkardılar. Tişört getirdiler. Emniyet müdürünün kimseyi tehdit ettiğini görmedim, sadece rütbesini gösterdi. Emniyet müdürüne GZPT\'nin kapısını kim açtı bilmiyorum ancak yarbay olduğunu hatırlıyorum\" dedi. Sanık savunmalarının alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.