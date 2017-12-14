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(Arşiv Görüntü) İki oğlunu öldüren babanın eşini yaralama davası

    Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - ÜSKÜDAR'DA iki çocuğunu öldürdüğü, bir çocuğunu da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Aslan Güleryüz, daha önce yaşanan bir olayda eşi Songül Güleryüz'ü yaraladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada hakim huzuruna çıktı

14 Aralık 2017 19:13

 

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) - ÜSKÜDAR\'DA iki çocuğunu öldürdüğü, bir çocuğunu da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Aslan Güleryüz, daha önce yaşanan bir olayda eşi Songül Güleryüz\'ü yaraladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada hakim huzuruna çıktı. Başka suçtan tutuklu olduğunu söyleyen Güleryüz, \"Cinayetten içerdeyim. 2 oğlumu öldürdüm. Şu anda bu nedenle tutukluyum\" dedi.


 

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına şikayetçi Songül Güleryüz katılmazken, iki oğlunu öldürmekten  tutuklu bulanan Aslan Güleryüz duruşmada hazır bulundu. Güleryüz\'ü temsilen herhangi bir avukat duruşma salonunda yer almadı. Kimlik tespiti sırasında, \"Kaç çocuğunuz var\" sorusu sorulan Güleryüz, kısa bir durgunluğun ardından, \"Evliyim, 4 çocuğum var\" diyerek yanıtladı. Güleryüz, TC kimlik numarası ve telefon numarasını ezbere bilmediğini söyledi.


 

İddianamede kendisine yöneltilen eşini yaralama suçunu kabul etmeyen Güleryüz, \"Kesinlikle ben eşime vurmadım\" dedi. Bu olaydan 15 gün önce kızını evlendirdiğini söyleyen Güleryüz, \"Borçlar vardı. Üstüne al dedi, almadım. Sonra kendisi üstüne aldı. Bu nedenle tartışıyorduk. Olay sırasında kendi rızasıyla birlikte oldu, niye şikayetçi oldu bilmiyorum\" dedi.


 

\'CİNAYETTEN İÇERDEYİM, İKİ OĞLUMU ÖLDÜRDÜM\'


 

Bu olaydan sonra iki oğlunu öldürdüğünü söyleyen Güleryüz, \"Cinayetten içerideyim. 2 oğlumu öldürdüm ve şu anda bu yüzden tutukluyum. Tüm olaylar üst üste patlak verdi\" diye kendini savundu. Eşini yaraladığı iddiasını kabul etmeyen Güleryüz, \"Efendim ben bu cezayı hak etmiyorum\" dedi. Hakim Volkan Çetinkaya, ceza alması durumunda cezasının ertelenmesini isteyip istemediğini sorduğu Güleryüz, \"Efendim ne yaparsanız yapın. Ben zaten yanmışım\" sözleri ile yanıtladı.


 

HAKİM AZARLADI


 

Hakim Çetinkaya\'nın isterse bir dahaki duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanabileceğini, mahkemeye gelmek zorunda olmadığını söylediği Güleryüz, duruşmaya gelmek istediğini belirterek, \"Buraya gelmek istiyorum, eşimi de görmek istiyorum. Bir kaç sözüm var O\'na\" dedi. Bunun üzerine hakim, \"Burada öyle kimseye kafana göre laf söyleyemezsin\" diyerek uyardı.


 

İDDİANAMEDEN


 

Songül Güleryüz\'ün eşi Aslan Güleryüz\'ün kendisini darp ettiği iddiası ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Aslan Güleryüz\'ün 1 Ağustos 2017 tarihinde cinsel ilişki teklifini reddeden eşini darp ettiği belirtiliyor.  İddianamede Aslan Güleryüz\'ün, \"Eşe karşı basit yaralama\" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.


 

 


 

 

 

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