(Arşiv Görüntü) Domateste hormon iddialarına animasyonlu yanıt (3)

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ANTALYA,(DHA) Antalya Ticaret Borsası, '#güvenletüketin' etiketiyle sera domatesinin güvenli olduğunu vurgulayan kısa animasyon film hazırladı

14 Mart 2018 18:37

ANTALYA,(DHA) Antalya Ticaret Borsası, \'#güvenletüketin\' etiketiyle sera domatesinin güvenli olduğunu vurgulayan kısa animasyon film hazırladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanmaya başlanan animasyon filmi büyük ilgi çekti. Antalya Ticaret Borsası\'nın (ATB), sera ürünlerine yönelik olumsuz haberler üzerine \'#güvenletüketin\' etiketiyle hazırlattığı ve sera domatesinin güvenli olduğunu vurgulayan kısa animasyon film sosyal medyada ilgi görüyor. Filmde, bir domates ve soğan arasında geçten diyalogda, sera ürünlerinin sağlıklı olduğu vurgulanıyor. \'Kontrollü üretim sağlıklı tüketim\' sloganıyla hazırlanan 18 saniyelik filmde, domates ve soğan arasında geçen konuşma şöyle; - Aaaaa kışın domates - Korktun mu - Bi de kıpkırmızı, hem de seradan - Korttun mu Korkma korkma, diyarında her şey yolunda. Film \'Kontrollü üretim sağlıklı tüketim\' sloganıyla sona eriyor. Başta Youtube, Facebook ve Twitter olmak üzere çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılan film kısa sürede binlerce kişinin izlediği belirtiliyor. BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI ATB Başkanı Ali Çandır, verimli toprakları, doğası, florasıyla dünyanın en kaliteli yaş meyve sebzesini Antalya\'nın ürettiğini belirtti. Üreticinin kendi tüketmediği ürünü başkasının sofrasına sunmadığını vurgulayan Çandır, Son dönemle özellikle sera üretimiyle ilgili tüketicinin yanlış bilgilendirilmesi üzerine Taze Meyve ve Sebzeciler Meslek Komitesi üyelerimizin talebi doğrusunda kamuoyunu aydınlatıcı yayınlar hazırlamayla karar verdik. 18 saniyelik #güvenletüketin\' etiketiyle hazırladığımız animasyon filmini kısa sürede binlerce kişiye ulaştırdık. Borsa, her zaman üretici, aracı ve tüketicinin yanında olacaktır diye konuştu.

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