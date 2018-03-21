(Arşiv Görüntü) Deniz Bölükbaşı vefat etti

ANKARA, (DHA)- MHP eski Milletvekili ve emekli Büyükelçi Deniz Bölükbaşı (69), Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciger kanseri tedavisi gören Deniz Bölükbaşı, önceki gece rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Bölükbaşı\'nın sabah saalerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Aslen Kırşehirli olan Deniz Bölükbaşı, Osman Bölükbaşı\'nın oğludur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı\'na girdi. Dışişleri Bakanlığı\'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri\'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli\'nin Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık etti. 2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. Ahmet Deniz Bölükbaşı son MHP kongresinde MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslar Arası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. 21 Mayıs 2011 tarihinde milletvekilliği adaylığından ve partideki görevinden istifa etmiştir. \'Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası\', \'1 Mart Vakası\' adlı kitapların yazarıdır.