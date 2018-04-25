(Arşiv Görüntü) Cumhuriyet gazetesi davasında karar saat 20.30'da açıklanacak

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - CUMHURİYET gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davaya bakan mahkeme heyetinin kararı saat 20.30\'da açıklaması bekleniyor. AVUKATLAR SON SAVUNMALARINI YAPTI İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen 9. duruşmada bütün gün sanıkların avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraatlerini talep etti. SANIKLARIN SON SÖZLERİ ALINDI Avukatların ardından sanıkların son sözleri soruldu. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı tutuklu sanık Akın Atalay, \"Heyetin kararı ne olursa olsun bilinmesini isteriz ki Cumhuriyet gazetesi ve biz Cumhuriyetçiler kötülüğe karşı direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz\" dedi.Sanık Kadri Gürsel de gazeteci oldukları için tutuklandıklarını, önlerine boş bir iddianame konduğunu, uzun tutukluluğun infaza dönüştüğünü savunarak, \"Kendim ve tüm arkadaşlarımın beraat talep ediyorum\" diye konuştu. Sanık Aydın Engin de halkın haber alma özgürlüğünün yargılandığını belirterek, \"Size de halkın haber alma hakkını savunmak düşüyor, zor bir görev, size yardımcı olamayacağım, tek başınıza yapacaksınız. Hoşçakalın\" ifadelerini kullandı. Hikmet Çetinkaya gazeteciliğin suç olmadığını belirtirken, Orhan Erinç de son sözünde avukatlara teşekkür etti. Murat Sabuncu da özgürlüğün güzel olduğunu, gazeteciliğin de suç olmadığını kaydetti. Diğer sanıklar da beratlerini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya saat 20.30\'a kadar ara verdi.