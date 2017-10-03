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(Arşiv Görüntü) Celal Talabani Almanya’da hayatını kaybetti (3)

İstanbul, 3 Ekim (DHA) – IKYB’den yayın yapan Rudaw medya grubu, sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle Almanya’da bulunan Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin hayatını kaybettiği

03 Ekim 2017 20:45

İstanbul, 3 Ekim (DHA) – IKYB’den yayın yapan Rudaw medya grubu, sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle Almanya’da bulunan Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 2012 yılında Bağdat’ta beyin kanaması geçiren, Irak’ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş olan Talabani, Almanya’da 579 gün tedavi gördükten sonra Süleymaniye’ye dönmüştü. Kuzey Irak’ta 1933 yılında doğan Talabani, siyasi kariyerine 1950lerin başında Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) katılarak başlamıştır. 1961 yılında Kasım hükümetine karşı Kürt ayaklanmasına katılan Talabani, darbe sonrasında kurulan Abdülselim Arif hükümetiyle yapılan görüşmelerde Kürt delegasyonun lideri olarak görev aldı. 1975 yılında Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (KYB) kuran Talabani, hükümete karşı başlattığı silahlı eylem sonrasında aldığı yenilgiden sonra İran’a sığındı. 1991 yılında Körfez Savaşı ile Kuzey Irak’a yapılan müdahale sonrasında KYB-KDP ortak yönetimi kurulmasıyla 1998 yılında Washington’da barış anlaşması imzalayan Talabani, Saddam’ın devrilmesinin ardından Irak Geçici Hükümet Konseyi üyesi olarak atandı.

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