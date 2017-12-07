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Spor

(Arşiv Görüntü) Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo görevden ayrıldı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR'da bugün gerçekleştirilecek 'seçimli olağanüstü genel kurul' öncesi teknik direktör Leonardo Araujo görevinden ayrıldı

07 Aralık 2017 16:30

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'da bugün gerçekleştirilecek \'seçimli olağanüstü genel kurul\' öncesi teknik direktör Leonardo Araujo görevinden ayrıldı. Kırmızı beyazlıların cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman öncesi futbolcularla vedalaşan Leonardo, kulüpten ayrıldı. Brezilyalı teknik direktör futbolculara, başkan Ali Şafak Öztürk genel kurulda yeniden aday olmayacağı için görevi bırakma kararı aldığını belirtti. Kırmızı beyazlı yöneticilerle Leonardo\'nun karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi. Teknik direktör Leonardo Araujo, Rıza Çalımbay\'ın Antalyaspor\'dan ayrılmasının ardından ligin 7\'nci haftasında göreve başladı. Leonardo, kırmızı beyazlı takımın başında yer aldığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

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