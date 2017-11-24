(Arşiv Görüntü) Ambulans verilmeyince çocuklarının sedyeyle iterek eve götürdüğü kadın öldü



Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, hastaneden taburcu edilip, istenilen ambulans gelmeyince, oğullarının üzerine yatırdıkları tekerlekli sedyeyi iterek evine götürdükleri yatağa bağımlı 78 yaşındaki Hatice Ata hayatını kaybetti.



Geçen hafta 3 ay önce tedaviye alındığı hastaneden taburcu edilen, Hatice Ata için istenilen ambulans gelmeyince, çocukları annelerini tekerlekli sedyeye yatırıp itmeye başladı. Durumu tesadüfen gören Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın talimatıyla gönderilen gelen ambulanslara da bindirilmeyen kadın, çocukları tarafından sedyeyle itilerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine götürdü. Yatalak olan yaşlı kadın, sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı hayatını kaybettiği belirtilen Hatice Ata için öğle vakti Yeni Mezarlık Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Çocukları ve yakınlarının katıldığı törende cenaze namazı kılınıp helallik alınan Hatice Ata, mezarlıkta toprağa verildi.