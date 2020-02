(Arşiv Görüntü) Ağrılarının dinmesi için duvara asılan Bilge, sağlığına kavuştu (2)

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’in Borçka ilçesinde, omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan ve ağrılarının dinmesi için ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla duvara asılan Bilge Kara (14), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun devreye girmesiyle yaptırılan ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Geçirdiği zorlu ameliyatların ardından evine dönen Bilge, artık duvara asılı kalmaktan kurtuldu. Borçka\'da doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası Bilge Kara, yaşama tutunmaya çalışıyor. \'Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması\' diye tarif edilen hastalıkla mücadele eden Bilge, hastalığı nedeniyle sürekli yatmak zorunda olduğu için sırtında oluşan ağrıların dindirilmesine yönelik babası Murat Kara’nın bulduğu yöntemle gündeme gelmişti. Baba Kara, duvara monte edilen aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışmıştı. BAKAN, AİLEYE ULAŞTI Bilge’nin yaşadıklarının gündeme gelmesinin ardından devreye giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, aileye ulaştı. Artvin Valiliği’ne talimat veren Bakan Sarıeroğlu, kızın tedavisi için gerekenlerin yapılacağını iletti. Bakan Sarıeroğlu’nun devreye girmesinin ardından bürokratların evlerinde ziyaret ettiği ailenin ihtiyaçları karşılandı. DUVARDAKİ APARATI SÖKTÜ Bilge Kara için İstanbul Balta Limanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi ayarlandı. Borçka’daki evinde duvardaki askıdan indirilen Bilge, İstanbul’a götürüldü. Hastanede kendisine tedavi uygulanan ve 9 saat süren 13’üncü kez skolyoz ameliyatı olan Bilge, sağlığına kavuştu. Hastanede 50 gün kalan Bilge Kara, önceki gün taburcu edildi. Geçirdiği zorlu ameliyatların ardından evine dönen Bilge, artık duvara asılı kalmaktan kurtuldu. Baba Kara, döndükleri evinde ilk iş olarak kızı için duvara monte ettiği aparatı söktü. \'ÇOCUĞUM, İPLERDEN KURTULDU\' Mehmet Kara, kızının sağlığına kavuşması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, kendileriyle ilgilenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’na teşekkür etti. Kara, “Kızım, zor ameliyatlar geçirdi. Allah’a şükürler olsun; çocuğum, iplerden kurtuldu. Başta sayın bakanımız olmak üzere doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanımızın danışmanları, her gün arayıp, bizden bilgi aldılar. Kızımın daha önceki şikayetleri olan göğüs ağrısı nefes darlığı ameliyatın ardından ortadan kalkmış durumda. Şu an rahat nefes almaya başladı. Göğüs ağrıları tamamen kayboldu. Şu an çocuğum, rahat ve dik şekilde oturuyor” diye konuştu. Duvardaki aparatı söktüğünü de anlatan Kara, “Bu aparata minnettarım; çünkü uzun bir süre bunlarla beraber yaşamak zorunda kaldık. Artık bunlara ihtiyacım kalmadı. Duvardan sökmek benim için güzel bir duygu” dedi. ‘ARTIK DİK OTURABİLİYORUM’ Sağlığına kavuşan Bilge Kara ise ağrılarından kurtulduğunu dile getirerek, “Nefes alma konusunda zorluk çekiyordum. Rahat oturmak için yastıklarla boğuşuyordum. Şimdi çok iyiyim. Başta bakanıma sonra doktorlarıma, valime teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi dik oturuyorsam onların sayesinde. Annemle babamla artık güzelce zaman geçirebileceğim” diye konuştu. Bilge Kara, ayrıca işsiz olan babası Mehmet Kara için iş istediklerini söyledi.