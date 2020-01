(Arşiv Görüntü) 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor

53.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TUR\'U YARIN BAŞLIYOR ALANYA - KEMER ARASINDAKİ İLK ETABIN UZUNLUĞU 176.7 KM START SAAT 12.25\'DE ALANYA ATATÜRK MEYDANI\'NDAN VERİLECEK CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TUR KİTAPÇIĞINA YAZDIĞI YAZIDA \"TUR ARTIK DÜNYADAKİ EN ÜST SEVİYE OLAN WORLD TUR KATEGORİSİNE YÜKSELTİLEREK HAKLI BİR YERE SAHİP OLDU\" DEDİ. BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM \"SPOR FAALİYETLERİMİZ VE YURT DIŞI ORGANİZASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM ETMELİDİR\" GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK \"DÜNYA\'NIN EN ÖNDE GELEN ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ\" TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYON BAŞKANI EROL KÜÇÜKBAKIRCI \"DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ TÜM DÜNYA BİR KEZ DAHA İZLEYECEK\" TOUR OF TURKEY 15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL - İSTANBUL ETABIYLA SULTANAHMET MEYDANI\'NDA FİNİŞ GÖRECEK İstanbul (DHA) - 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur\'u yarın koşulacak 176.7 Km.\'lik Alanya - Kemer etabıyla başlayacak. 6 gün sürecek olan bir diğer adıyla Tour Of Turkey, 15 Ekim Pazar günü koşulacak İstanbul - İstanbul etabıyla Sultanahmet Meydanı\'nda sona erecek. 1963 yılından bu yana uluslararası düzeyde koşulan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2005 yılından bu yana yaptığı organizasyonla yavaş yavaş kategori yükselterek en sonunda dünya\'nın zirvesine çıkmayı başardı. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Türkiye\'nin talebini oybirliği ile kabul ederek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nu \'Pro Tour\' olarak dünya kategorisinin birinci sırasına koydu. TAKIM TANITIMI GERÇEKLEŞTİ 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na katılacak uluslararası takımlar ve bisikletçiler, yarıştan bir gün önce Alanya Limanı\'nda yapılan tanıtım gecesinde sporseverlerle buluştu. 10-15 Ekim tarihleri arasında koşulacak TUR\'da pedal basacak ve aralarında Türk Milli Takımı\'nın da yer aldığı 13 takımdan 104 bisikletçi, Kızıl Kule yakınındaki Alanya Limanı\'na kurulan dev sahnede boy gösterdi. Tanıtımda görkemli ses ve ışık gösterileri eşliğinde sahneye gelen World Tour ve Profesyonel Kıta Takımlarına mensup bisikletçiler, alanı dolduran bisiklet tutkunları ile buluştu. Görsel bir şölene sahne olacak takım tanıtımlarının ardından, ünlü müzik grubu \'Gece Yolcuları\' sahne aldı. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TUR KİTAPÇIĞINA YAZDIĞI YAZIDA \"TUR ARTIK DÜNYADAKİ EN ÜST SEVİYE OLAN WORLD TUR KATEGORİSİNE YÜKSELTİLEREK HAKLI BİR YERE SAHİP OLDU\" DEDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan \"Farklılıklarımızı bir kenara koyup ortak yanlarımızı keşfetme fırsatı olarak gördüğümüz spor alanında geçtiğimiz 10 yılda büyük adımlar attık. İnsani kalkınma hedefimizin temelini oluşturan spor, centilmenlik, saygı ve dayanışma alanında hem kardeşliğimize hem de tesis etmeyi amaçladığımız dünya barışına büyük katkılar sunmaktadır\" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur\'unun Pro Tour kategorisine yükseltilmesinin Türkiye\'ye yarar sağlayacağını ifade etti. BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM SPOR FAALİYETLERİMİZ VE YURT DIŞI ORGANİZASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM ETMELİDİR. Başbakan Binali Yıldırım\'da TUR dergisi için kaleme aldığı yazıda özetle şu görüşlere yer verdi: \"Spor faaliyetleri insan ruhunda umudun ve iyimserliğin güçlenmesine, toplumsal iletişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesine hizmet etmektedir. Sporun evrensel dili bütün Dünya da barış ve esenlik rüzgarları estirmek de, rekabet ve dostluğun içiçe olabileceğini ispatlamaktadır. Tarih boyunca barış ve dostluk kültürünün bayraktarlığını yapan milletimiz günümüzde hem ata sporlarıyla olan köklü bağları muhafaza etmekte hem de yeni tanıdığı spor dallarına en yüksek seviyede de ilgili göstermektedir. Bu bakımdan kategori yükseltilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonunun Türkiye için anlamı büyüktür\". GENÇLİK SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK \"DÜNYA\'NIN EN ÖNDE GELEN ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ\" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak TUR dergisine verdiği yazısında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur\'unun önemine değinerek şunları ifade etti: \"Türkiye\'miz son yıllarda Dünya\'nın önde gelen uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak bu anlamda Dünya markası ülke konumuna gelmiştir. Dünya sporunun en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur\'u ise 53. kez Türkiye\'nin marka ülke vizyonuna yaklaşan büyük değerine yeni bir halka ilave edecektir. Bu vesile ile Tur\'a katılan yerli ve yabancı sporcular ile bu TUR\'un düzenlenmesinde emeği geçen herkese başarılarının devamını diliyorum\". FEDERASYON BAŞKANI EROL KÜÇÜKBAKIRCI \"DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ TÜM DÜNYA BİR KEZ DAHA İZLEYECEK\" Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı TUR\'un sezon başında Pro Tour takvimine yükseltilerek dünya\'nın zirvesinde olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: \"Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini üst düzey bir sportif mücadeleyle birlikte dünyaya tanıtacak olmanın coşkusunu tekrar yaşamaktan dolayı kıvanç duymaktayım\" dedi. Federasyon Başkanı Küçükbakırcı, 1963 yılında başlayan ve bu yıl 53. sü düzenlenecek olan organizasyon en üst düzey takımların, sporcuların ve spor adamlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen TUR\'dan yüz akıyla çıkacaklarını söyledi. Küçükbakırcı himayelerinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'ndan desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi. İŞTE ETAPLAR: Toplam 6 gün sürecek ve bisikletçilerin 1023 Km. kat edeceği Tour of Turkey\'nin etapları şöyle: 10 Ekim 2017 Alanya - Kemer 176.7 km Saat 12.25 11 Ekim 2017 Kumluca - Fethiye 206 km Saat 11.30 12 Ekim 2017 Fethiye - Marmaris 128.6 km Saat 13.30 13 Ekim 2017 Marmaris - Selçuk 204.1 km Saat 11.15 14 Ekim 2017 Selçuk - İzmir 166 km Saat 12.40 15 Ekim 2017 İstanbul - İstanbul 143.7 km Saat 11.20 TUR\'A KATILAN ÜLKE TAKIMLARI İSE ŞÖYLE: ANDRONI GIOCATTOLI ASTANA PRO TEAM BARDIANI CSF BORA HANSGROHE TREK - SEGAFREDO UAE TEAM EMIRATES CCS SPRANDI POLKOWICE WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA WB VERANCLASSICAQUALITY PROTECT SOUL BRASIL PRO CAJA RURAL GAZPROM RUSLEVO TURKISH NATIONAL TEAM