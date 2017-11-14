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(Arşiv Görüntü) 5 kuşaktan 450 torunu bulunan 98 yaşındaki kadın, öldü

  Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, 5 kuşaktan 450 torunu bulunan Şahi Tayurak, 98 yaşında yaşamını yitirdi

14 Kasım 2017 20:10

 

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 5 kuşaktan 450 torunu bulunan Şahi Tayurak, 98 yaşında yaşamını yitirdi. Yakınları, resmi kayıtlara göre, 1919 doğumlu Tayurak\'ın 130 yaşında olduğunu söyledi. 

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi\'nde yaşayan Şahi Tayurak, dün akşam saatlerinde, oturduğu müstakil evinde ölü bulundu. Yaklaşık 20 gün önce iştahtan kesilen Tayurak\'ın cenazesi, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı\'nda defnedildi. 5 kuşaktan 450 torunu bulunan, resmi kayıtlara göre 1919 doğumlu Tayurak\'ın yakınları, yaşlı kadının 130 yaşında olduğunu belirtti. 

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