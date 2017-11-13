T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Arşiv Görüntü) 2 çocuğunu öldürüp intihar etti (3)

2

13 Kasım 2017 15:42

2.5 AY ÖNCE DE EŞİNİ VURMUŞ Antalya\'nın Aksu ilçesinde, baba Göksel Akşeker\'in intiharından önce tabancayla öldürdüğü çocuklarının 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu olduğu belirlendi. Akşeker\'in, geçen 30 Ağustos\'ta ise eşi Şura Akkök Akşeker\'i Konyaaltı ilçesi Liman mahalllesinde tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi. 2 YIL ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ Göksel Akşeker\'in, 2 yıl önce de 13 katlı apartmanın 11\'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İntihar girişimi sırasında çeşitli yerlerini bıçakla keserek, kendisini yaralayan ve \'Mehdi\' olduğunu ileri süren Akşeker\'in 6 saat sonra polisin çabasıyla pencereden indirildiği öğrenildi. Öte yandan evde yapılan aramada, Akşeker\'e ait sahte 20 kimlik ele geçirildi. ÇOCUKLARIN CENAZELERİ, AYNI TABUTTA Babaları tarafından öldürülen minik Hira ile Elasu\'nun cenazeleri, polisin cinayet mahallindeki incelemesinin ardından aynı tabuta konularak, adli tıp kurumuna götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDE EŞİNİ VURMUŞ Antalya AksuGöksel AkşekerHiraElasuAkşekerAğustosAkkök Akşeker KonyaaltıLimanYILGİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ Göksel AkşekerCENAZELERİ AYNI TABUTTA Babaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24