(Arşiv Görüntü) 2 çocuğunu öldürüp intihar etti (3)

2.5 AY ÖNCE DE EŞİNİ VURMUŞ Antalya\'nın Aksu ilçesinde, baba Göksel Akşeker\'in intiharından önce tabancayla öldürdüğü çocuklarının 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu olduğu belirlendi. Akşeker\'in, geçen 30 Ağustos\'ta ise eşi Şura Akkök Akşeker\'i Konyaaltı ilçesi Liman mahalllesinde tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi. 2 YIL ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ Göksel Akşeker\'in, 2 yıl önce de 13 katlı apartmanın 11\'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İntihar girişimi sırasında çeşitli yerlerini bıçakla keserek, kendisini yaralayan ve \'Mehdi\' olduğunu ileri süren Akşeker\'in 6 saat sonra polisin çabasıyla pencereden indirildiği öğrenildi. Öte yandan evde yapılan aramada, Akşeker\'e ait sahte 20 kimlik ele geçirildi. ÇOCUKLARIN CENAZELERİ, AYNI TABUTTA Babaları tarafından öldürülen minik Hira ile Elasu\'nun cenazeleri, polisin cinayet mahallindeki incelemesinin ardından aynı tabuta konularak, adli tıp kurumuna götürüldü.