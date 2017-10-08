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Spor

Arsinspor - Payasspor: 1-2

Osman ŞİŞKO / TRABZON, (DHA) STAT: Arsin İlçe HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xxx), Hakan Eygü (xxx), Ünal Doğru (xxx) ARSİNSPOR: Ethem (xx) - Caner (xx)(Dk

08 Ekim 2017 21:00

Osman ŞİŞKO / TRABZON, (DHA)

STAT: Arsin İlçe
HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xxx), Hakan Eygü (xxx), Ünal Doğru (xxx)
ARSİNSPOR: Ethem (xx) - Caner (xx)(Dk. 46 (Emrah (x), Mücahit (xx), Segen (x), Mikail (xx), Miraç (xx), İskender (x)(Dk. 55 Şefik(x), Enes (xx), Mesut  (xx), Batuhan (x)(Dk. 56 Özgür(x), Recep (x)
PAYASSPOR: Ahmet (xx) - Arif (xxx), Göktuğ (xxx), Gökhan Çırak (xx)(Dk. 50 Ömer(x), Koray (xx), Gökhan Aydaş (xx)(Dk. 65 Deniz(x), Abdulsamet (xxx), Murat Can (xx), Aykut (xxx), Cuma Ali (xx), Necmi (xx)
GOLLER: Dk. 11 Mikail (Arsinspor), Dk. 27  Gökhan Aydaş, Dk. 77 Deniz (Payasspor)
SARI KARTLAR: Şefik (Arsinspor) - Aykut (Payasspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Mikail (Arsinspor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 7’nci hafta mücadelesinde Arsinspor, sahasında Payasspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27’nci dakikada Gökhan Aydaş ve 77’nci dakikada Deniz kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü 11\'inci dakikada Mikail ile buldu.

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