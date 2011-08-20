Arsenikli su toplatıldı





T24 - Tokat Valisi Şerif Yılmaz, arsenik oranı yüksek çıktığı belirtilen bir içme suyunun toplanarak, imha edildiğini açıkladı.











Vali Şerif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niksar ilçesinde üretilen içme suyunda yüksek oranda arsenik çıktığını belirtti. Vali Yılmaz, bundan dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılan içme suyunun imha edildiğini kaydetti.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de suyun 15 partisinde yapılan incelemelerde litrede en fazla 10 mikro gram olması gereken arsenik oranının 150-160 mikro gram seviyesinde bulunduğunu, Ankara Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nün de suyun ülke genelinde toplanmasına karar verdiğini bildirdi.

Yetkililer, karar üzerine Tokat Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde bu markaya ait suları toplayarak eski devlet hastanesi prefabrike binası yanında imha işlemlerini yaptığını kaydetti.

‘Her türlü temizliği yapacağız’





Konuyla ilgili Niksarlılar Derneği'nde basın toplantısı düzenleyen Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar ise fabrikanın bir süre önce belediyeye geçtiğini anımsattı.

Fabrikayı devraldıktan sonra üretim yapmadıklarını söyleyen Yadigar, ''Niksar belediyesi olarak her türlü imkanımızı ortaya koyarak, arseniktir diğer her türlü temizliği yaparak tertemiz ve halkımızın içebileceği bir su markası haline getireceğiz'' diye konuştu.

Niksar'daki suyunun bin 400 yıllık bir su olduğunu ifade eden Yadigar, bu suyun sağlıklı bir su olduğunu vurguladı. Çeşitli hastalıklara iyi gelen bir su olduğunu da belirten Yadigar, şöyle devam etti: ''Fabrikanın Niksar Belediyesi'ne geçmesinden dolayı, daha önce piyasaya su verenlerin yaptığı bir hatayı Niksar suyunun prestijini kaybettirme çalışması olarak görüyorum, üzülüyorum. Burada arsenik filtresinin kullanıp kullanılmadığı söz konusu. Biz kendi dönemimizde fabrikayı halkımızın rahat su içebileceği ölçüye kadar çalışmamızı sürdüreceğiz. Yurt dışından kimyasal madde talebinde bulunduk. Kısa süre içerisinde su üretimine başlayacağız. Yüce Allah'ın izni ile su üretiminde böyle konular tarihe karışacak. Fabrika kapanmamıştır. Fabrikanın üretimini kötülemek isteyen çevreler böyle bir işin içine girmiştir. Bunları Allah'a havale ediyorum. Valiliğimiz suç duyurusunda bulundu. Biz bu sürecin içerisinde Niksar halkı olarak mağdur durumdayız. Niksar suyu Niksarlıların eline geçmiştir.''