Arsenikli su 4 ay bedava

İzmir Büyükşehir Belediyesi, musluklarından akan suyu arsenik korkusu nedeniyle içmeyen İzmirliler'e, 4 ay su faturası göndermeyecek. Ağustos ayından geçerli olmak üzere konutlarda 0- 13 ton arası ton başına 1.19 YTL olan tarife 10 Yeni Kuruş'a indirildi. Ucuz tarife, arsenik arıtma sistemleri devreye girinceye kadar en az 4 ay geçerli olacak.



Yılbaşından itibaren tasarrufu özendirmek için, 0- 13 metreküp için geçerli ton başına 1.19 YTL'lik tarifeyle, 14- 20 ton arası 3.09 YTL, 21-100 arası 5.00 YTL olan bedellerin arasındaki farkı daha da açacak düzenleme yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, arsenik krizi nedeniyle tarifede sürpriz indirim yaptı.



Özellikle Çiğli, Karşıyaka ve Bornova'da abonelerin musluklardan akan suyu içmemelerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, arseniğin tamamen standart değerlerin altına düşeceği zamana kadar konutlarda su bedelini ton başına 10 Ykr'a düşürdü. Hiç bedel alınmaması gündeme gelmesine karşın, yasal olarak bu uygulama yapılamayacağı için sembolik olarak bu bedel belirlendi. 13 tonun üzerindeki kullanımlar için ise herhangi bir indirim yapılmadı.



Arsenik nedeniyle sistem dışı bırakılan Göksu ve Sarıkız bölgesindeki kuyular ile Menemen Çavuşköy kuyularındaki su arıtacak iki tesis devreye alınıncaya kadar ucuz su tarifesi sürecek. Saniyede 3200 litre suyu arıtacak ve ihalesi yapılan Göksu- Sarıkız Arıtma Tesisi 4 ayda tamamlanacak. İhalesi henüz yapılmayan saniyede 1500 litre suyu arıtacak Çavuşköy kuyuları arıtma tesisiyle birlikte tüm arıtma sistemi en geç 7 ayda devreye girecek. Bu nedenle tonu 10 Yeni Kuruş olan su tarifesi en az 4 ay, en fazla 7- 8 ay sürecek.



TAHTALI BARAJI'NDA KRİTİK DÖNEM



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzey bölgesinde görülen arsenik oranlarının İZSU'nun aldığı bir dizi önlem sayesinde yeniden standart değerler düzeyine indirildiği bildirildi. Halen su dağıtım şebekesinin dışında tutulan Göksu ve Sarıkız kuyularında yapılmakta olan arıtma sistemlerinin devreye girmesiyle de bu konudaki sıkıntıların tümüyle ortadan kalkacağını belirten Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Ancak bugün geldiğimiz noktada, yeraltı kaynaklarının devreden çıkarılmasıyla şebekedeki ağırlığı iyice artan Tahtalı Barajı'ndaki suyumuzun çok kritik düzeylere geldiğinin de kamuoyu tarafından bilinmesinde büyük yarar görmekteyiz. Bu durum, kısa süre içinde yeraltı su kaynaklarının yeniden devreye alınmasını zorunlu kılacaktır” uyarısında bulunuldu.



BÜYÜKŞEHİR'DEN TEŞEKKÜR VE ÜZÜNTÜ





İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yaşanan bu süreçte büyük fedakarlıkta bulundukları, tüm tahriklere rağmen kentinin yerel yönetimine karşı desteğini sonuna kadar sürdürdükleri belirtilen hemşehrilere teşekkür edilen açıklamada şöyle denildi:



“İzmir'in belli bölgelerinde musluklarından su içmeye tereddüt eden vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumun, bizleri fazlasıyla üzdüğünü de özellikle belirtmek isteriz. Bu çerçevede İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız yeni arıtma sistemleri tamamlanıncaya kadar, 0- 13 ton arasındaki su kullanımları karşılığında, konutlarda ton başına sadece 10 Ykr ödeyecektir. Söz konusu indirim kararı 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. Tonu 10 Ykr'tan 1- 13 ton arasındaki su tüketiminin aylık bedeli, fatura kağıt bedelini bile karşılamadığından, abonelere 4 ay süreyle fatura gönderilmeyecektir.”



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yaptığı açıklamada giderek azalan su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını özendirmeyi, İzmirliler'in aile bütçelerine katkı sağlamayı sosyal ve sorumlu belediyecilik anlayışının bir gereği olarak gördüklerini söyledi. Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

“Bozulan yağış dengesi nedeniyle özellikle son birkaç yılda önemli bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkan küresel ısınma, kuraklığın yanı sıra, yeraltı su kaynaklarındaki bazı parametrelerde kayda değer değişimleri de beraberinde getirmiştir. Uluslararası örgütlerin hazırladığı raporlar, küresel ısınmanın tüm dünyayı etkileyeceğini ve bu durumun sadece bugünün sorunu olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, suyun tasarruflu kullanımı ve su kaynaklarının korunması günümüzde bir zorunluluktur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hemşehrilerinin aile bütçelerine sağlayacağı bu katkıyı, sosyal ve sorumlu belediyecilik anlayışının bir gereği olarak görmektedir.”



Ege Bölgesi'ndeki illerde su tarifeleri



UŞAK:



Konutlar: 0-30 ton.................1.50 YTL+ Yüzde 8 KDV

30 ton ve üzeri..........2.60 YTL+ Yüzde 8 KDV

İşyerleri: 0-20 ton.................2.10 YTL+ Yüzde 8 KDV

21 ton ve üzeri.............2.60 YTL+Yüzde 8 KDV





MUĞLA:



Konutlar: 0-20 ton................1.40 YTL+Yüzde 8 KDV

20-40 ton...............1.70 YTL+Yüzde 8 KDV

40 ton ve üzeri.........2.15 YTL+Yüzde 8 KDV

İşyerleri: 0-40 ton ...............1.95 YTL+Yüzde 8 KDV

40-80 ton...............2.25 YTL+Yüzde 8 KDV

80 ton ve üzeri.........2.65 YTL+Yüzde 8 KDV



BALIKESİR:



Konutlar: 1 ton.............1.35 YTL+Yüzde 8 KDV

İnşaatlar: 1 ton.............1.80 YTL+Yüzde 8 KDV

İmalathaneler: 1 ton.............1.35 YTL+Yüzde 8 KDV

Diğer işyerleri: 1 ton.............2.00 YTL+Yüzde 8 KDV

Resmi Daireler: 1 ton.............1.75 YTL+Yüzde 8 KDV



AYDIN:



Konutlar: 0-5 ton ......................0.54 YKr (KDV dahil)

5-10 ton......................1.84 YTL (KDV dahil)

11-20 ton.....................2.70 YTL (KDV dahil)

21-30 ton.....................3.95 YTL (KDV dahil)

31-50 ton.....................5.50 YTL (KDV dahil)

51-100 ton....................6.50 YTL (KDV dahil)

100 ve üzeri..................8.50 YTL (KDV dahil)



İşyerleri: 0-5 ton.......................1.62 YTL (KDV dahil)

5-10 ton......................2.37 YTL (KDV dahil)

11-20 ton.....................3.24 YTL (KDV dahil)

21-30 ton.....................4.75 YTL (KDV dahil)

31-50 ton.....................6.37 YTL (KDV dahil)

50 ton........................9.60 YTL (KDV dahil)





Kullanılan suyun her tonu için 0.15 YKr Çevre Temizlik Vergisi, fatura bedelinin yüzde 8'i kadar sıvı atık, her fatura başına da 2 YTL katı atık bedeli faturalara ekleniyor.





DENİZLİ:



Konutlarda: 0-15 ton.......................1.50 YTL+Yüzde 8 KDV

15-30 ton......................3.00 YTL+Yüzde 8 KDV

30 ton ve üzeri................4.20 YTL+Yüzde 8 KDV

İşyerleri: 0-15 ton.......................4.50 YTL+Yüzde 8 KDV

15-30 ton......................6.00 YTL+Yüzde 8 KDV

30 ton ve üzeri................7.80 YTL+Yüzde 8 KDV





Sadece konutlardan yüzde 10 Çevre Temizlik Vergisi faturaya ekleniyor.



MANİSA:



Konutlarda: 1 ton......................1.48 YTL+Yüzde 8 KDV

İşyerlerinde: 1 ton......................2.30 YTL+Yüzde 8 KDV







