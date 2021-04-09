Arsene Wenger: Otomatik ofsayt teknolojisi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanılabilir

Arsene Wenger, otomatik ofsayt teknolojisinin 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kullanılabileceğini söyledi.

Wenger, bir oyuncu ofsayt pozisyonunda olduğunda yardımcı hakemlere anlık bir mesaj gönderen teknolojinin denemelerini denetlemekle sorumluyken, "Ortalama olarak yaklaşık 70 saniye beklemeliyiz bazen 1 dakika 20 saniye ... Bu çok önemli çünkü bazı kritik anlar için birçok gol sevincinin sonradan iptal edildiğini görüyoruz. Otomatik ofsayt 2022'ye hazır olacağını düşünüyorum. Ofsayt için sinyalin doğrudan çizgi hakemine gittiği ve yan hakemin saatinde ona ofsayt olup olmadığını gösteren kırmızı bir ışıkla haber verilecek" ifadelerini kullandı.

Futbol dünyasının 2022 Dünya Kupası ile birlikte yeni bir reforma hazırlanırken başarılı olup olamayacağı ise önümüzdeki turnuvalarda netleşmiş olacak.