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Spor

Arsene Wenger: Galatasaray'ı yenemezsek kendimizi aptal gibi hissederiz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son maçta sahasında ağırlayacağı Arsenal'in hocası Wenger'den taraftarı kızdıracak sözler...

27 Kasım 2014 16:18

Galaasaray'ı 2-0'la deviren Anderlecht, 3'üncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantilerken, çok küçük de olsa Şampiyonlar Ligi 'nde yoluna devam etme ihtimalinin devam etmesi Arsenal menajeri Arsene Wenger'in ilginç açıklamalar yapmasına neden oldu. 

'Yenemezsek kendimizi aptal gibi...'

 

2-0 kazandıkları Dortmund maçından sonra konuşan Wenger, "Anderlecht, Dortmund'da kazanır, biz de Galatasaray 'ı yenemezsek kendimizi aptal gibi hissederiz ancak bu böyle olmayacak ve yüzde 90 grubu onlar birinci, biz ikinci sırada bitiririz." dedi.

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