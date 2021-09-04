Arsene Wenger'den "Tekrar Arsenal'in başına geçecek misiniz?" sorusuna yanıt

T24 Spor

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, Kuzey Londra kulübüne dönmeye düşünmediğine dair sinyaller verdi.

Bild'in aktardığına göre Fransız teknik direktör, "Ben 71 yaşındayım. Hayatımın en iyi yıllarını bu kulübe verdim. Şu anda sadece bir taraftarım" dedi

Takımın Chelsea ve Manchester City karşısında aldığı ağır yenilgilere değinen Wenger, "Zorlu iki maç geçirdiler. Takımın potansiyeli var ve umarım geri dönebilirler" dedi.

1996-2018 yılları arasında Arsenal'de 22 yıl teknik direktörlük görevinde bulunan Arsene Wenger, Premier Lig'e damga vurdu. 1997-98 sezonunda ilk Premier Lig zaferini elde eden Wenger, 2001-02'de ikinci, 2003-04'te ise üçüncü Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı.