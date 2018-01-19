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Spor

Arsene Wenger: Alexis Sanchez, Van Persie kadar acı vermedi

Arsenal, Alexis karşılığında Manchester United'tan 35 milyon Sterlin bonservis bedeli alacak ve Henrik Mkhitaryan'ı kadrosuna katacak

19 Ocak 2018 14:01

Arsenal menajeri Arsene Wenger basın toplantısında Alexis Sanchez'i Manchester United'a kaybetmenin, kendisine Robin Van Persie'yi göndermek kadar kadar acı vermediğini söyledi.

Arsenal, yıldız oyuncusunu Manchester United'a göndermesinin karşılığında 35 milyon Sterlin bonservis bedeli alacak ve Henrik Mkhitaryan'ı kadrosuna katacak. Londra ekibinin, Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre Aubameyang'ı kadrosuna katma çabaları da sürüyor. Arsenal'in, Aubameyang karşılığında yüksek bir bonservis bedelinin yanısıra Olivier Giroud'yu Dortmund'a göndermesi gündemde.

Menajer Wenger son basın toplantısında Sanchez'i kaybetmenin,, kendisine Robin Van Persie'yi United'a göndermek kadar kadar acı vermediğini söyledi. Sanchez'in, Arsenal forması giymeye başladığında zaten bir yıldız olduğunu vurgulayan Wenger, Van Persie'yi ise kendilerinin yıldız haline getirdiğini hatırlattı.

Feyenoord'da oynarken keşfettiği Van Persie ile uzun süre birlikte çalıştıklarını ifade eden Fransız menajer; "Robin gibi bir oyuncuyu yıldız yaptıktan sonra takımdan ayrılıp; doğrudan mücadele ettiğiniz bir rakibinizde şampiyonluk yaşamasını izlemek, Sanchez'i kaybetmekten çok daha acı verici bir deneyim" diye konuştu. (BeIN SPORTS

 

 

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