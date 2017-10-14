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Spor

Arsene Wenger: "Mesut dünyanın en iyilerinden"

İSTANBUL-(DHA) Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, son bir ayda yalnızca 7 dakika forma şansı bulan Mesut Özil'e sahip çıktı

14 Ekim 2017 13:44

İSTANBUL-(DHA) Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, son bir ayda yalnızca 7 dakika forma şansı bulan Mesut Özil\'e sahip çıktı. Arsenal\'de bir süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil\'i hocası Arsene Wenger savundu. 
\"MESUT DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ\"
Wenger, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz Arsenal ile sözleşmeye yenilemeyen yıldız orta sahanın takımda kalacağına inanıyor. 
Fransız teknik adam Mesut hakkında \'İnsanların düşünceleri var. Bazen haklıdırlar, bazen değil. Mesut kalitesinde bir oyuncuya her takımın ihtiyacı var. O dünyanın en iyi futbolcularından biri\' diye konuştu.
\"İNSANLAR KOLAY HÜKÜM VERİYOR\"
Mesut\'un olmadığı maçlarda takımın 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldığı hatırlatılan Wenger, insanların çok kolay hüküm verdiklerine vurgu yaptı.  Tecrübeli teknik adam \'Geçtiğimiz sezon son 11 maçımızın 10\'unu kazandık, hepsinde de Mesut iyi oynadı. FA Kupası yarı finalinde Manchester City\'yi, finalde ise Chelsea\'yi yendik ve Mesut vardı\' ifadelerini kullandı.

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