Arsenalli futbolcu Willian'a ırkçı saldırı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Brezilyalı Willian, sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığını açıkladı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya mecrası Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen ırkçı mesajları yayımladı. Brezilyalı oyuncu, bu hafta Eddie Nketiah’ın ardından ırkçı saldırıya uğrayan ikinci Arsenal’lı oyuncu oldu.

Willian, Instagram üzerinden kendisine gönderilen üç direkt mesajı yayınladı. Her biri ırkçı ifadeler barındıran mesajların birinde maymun emojisi olduğu görüldü. Willian, ekran görüntülerini paylaştığı durumun altına şu notu ekledi: “Bazı şeyler değişmeli! Irkçılığa karşı savaş devam ediyor.”

Londra ekibiyse söz konusu olaya, “Irkçılık ve nefret içerikli tacizin oyunun bir parçası olmasına izin vermeyeceğiz” sözleriyle tepki gösterdi. Arsenal CEO’su Vinai Venkatesham ise ırkçılık hakkında “Futboldaki en büyük problem” açıklamasını yaptı.

Willian, Premier Lig’de ırkçılığa maruz kalan ilk oyuncu değil. Daha önce Anthony Martial, Axel Tuanzebe, Romaine Sawyers, Alex Jankewitz ve Reece James gibi isimler de ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Championship ekiplerinden Swansea City’de top koşturan Asya kökenli Yan Dhanda da geçtiğimiz günlerde ırkçı mesajlara maruz kalmış ve durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.