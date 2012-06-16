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Spor

Arsenalli Bendtner'den Galatasaray'a yeşil ışık

Arsenal’in cazip bir bonservis bedeli karşılığında satmayı düşündüğü Bendtner’in sözleri, “Galatasaray’a mı gidiyor?” şeklinde yorumlandı

16 Haziran 2012 12:04

Galatasaray’ın transfer listesine giren Danimarkalı golcü Nicklas Bendtner gelecek sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulüpte top koşturmak istediğini açıkladı.

Milli takım kampında Danimarkalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, “Ülke veya kulüp çok önemli değil. Gelecek sezon kendimi daha fazla göstermek için Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takımda oynamalıyım. Bu konuda kararlıyım” diye konuştu.

Arsenal’in cazip bir bonservis bedeli karşılığında satmayı düşündüğü Bendtner’in bu sözleri, “Galatasaray’a mı gidiyor?” şeklinde yorumlandı. Arsenal’in geçen sezon Sunderland’e kiraladığı genç futbolcu 31 resmi maçta 8 gol atmıştı.

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