T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger boşanıyor

Arsene Wenger ile eşi Annie Brosterhous 2010 yılında evlenmişti

23 Eylül 2015 23:01

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ı çalıştıran Fransız teknik adam Arsene Wenger ile eşi Annie Brosterhous boşanma kararı aldı.

Uzun süredir beraber olan ve 2010 yılında evlenen çiftin Fransa'nın başkenti Paris'te boşanma davası açtıklarını belirten İngiliz basını, Wenger'in ayrıldıktan sonra da Annie Brosterhous'u maddi olarak desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Tabloid basında çıkan haberlerde, 65 yaşındaki Wenger'in eşi Annie ile en son geçen yıl ocak ayında Almanya'da beraber görüldüğü ve Londra'da birlikte yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediği belirtildi. 1996 yılından bu yana Arsenal'ı çalıştıran Fransız teknik adamın, Annie Brosterhous ile evliliğinden 18 yaşında bir kızı bulunuyor.

ETİKETLER

Arsene Wengerboşanıyorarsenal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24