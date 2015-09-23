Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger boşanıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ı çalıştıran Fransız teknik adam Arsene Wenger ile eşi Annie Brosterhous boşanma kararı aldı.

Uzun süredir beraber olan ve 2010 yılında evlenen çiftin Fransa'nın başkenti Paris'te boşanma davası açtıklarını belirten İngiliz basını, Wenger'in ayrıldıktan sonra da Annie Brosterhous'u maddi olarak desteklemeye devam edeceğini kaydetti.



Tabloid basında çıkan haberlerde, 65 yaşındaki Wenger'in eşi Annie ile en son geçen yıl ocak ayında Almanya'da beraber görüldüğü ve Londra'da birlikte yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediği belirtildi. 1996 yılından bu yana Arsenal'ı çalıştıran Fransız teknik adamın, Annie Brosterhous ile evliliğinden 18 yaşında bir kızı bulunuyor.