Arsenal'den Avrupa Ligi kurasına ilk yorum geldi

Kura sonrasında açıklamalarda bulunan Arsenal Genel Sekreteri David Miles; 'Her rakibe saygı duyuyoruz. Çıkışta olan bir ekip ile eşleştik. Fenerbahçe'yi asla küçümsemeyeceğiz. Biz de onlar da şampiyonlar liginde olmak istiyor. Başarılar ve şans dilerim" dedi.



DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe Dış İlişkiler Koordinatörü Turgut Acar ise "Arsenal ile daha önce oynadık, kolay rakip değil, hayırlısı olsun. Gönlümüzde Lyon yatıyordu ama olmadı. Bu saatten sonra rakip ayırt etmek anlamsız. Futbolcular ve teknik heyetimiz şampiyonlar ligine kalmak için gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

