T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal

Şampiyonlar Ligi play-off turunda maçlar 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak

09 Ağustos 2013 16:05

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İngiltere'nin Arsenal takımı oldu.

Avrupa Kupaları’nda play-off eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde yapıldı.

EŞLEŞMELER
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Austria Vien (Avusturya)
Ludogorets (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)
Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Maribor (Slovenya)
Shaktar Karagandy(Kazakistan) - Celtic (İskoçya)
Steau Bükreş (Romanya)- Legia Warsaw (Polonya)


Rakip Arsenal


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminde İngiliz takımı Arsenal ile eşleşti.

 

Abdullah Kiğılı: Arsenal'i eleyeceğiz


Fenerbahçe 2. Başkanı Abdullah Kiğılı, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Arsenal'i değerlendirdi.

Abdullah Kiğılı; "Arsenal'in çıkması iyi oldu. Bizden çok daha iyi bir takım değiller ama isimleri çok büyük. Kuradaki en büyük kulüp bize çıktı. Form durumları iyi değil." dedi.
 
Kiğılı; "Emenike transferini yaptık. Süper Kupa oynayacağız, lig başlayacak ve 10 gün sonra karşılaşacağız. Arsenal karşısına çok daha hazır çıkacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

Sırada UEFA Kupası var

 

Kuraya seribaşı olarak girecek olan Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri, Kuban Krasnodar (Rusya), Tromso (Norveç), Zulte Waregem (Belçika), Pandurii (Romanya), Dila Gori (Gürcistan)

Beşiktaş gibi kura çekimine seribaşı olarak katılacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri ise, Molde (Norveç), Esbjerg (Danimarka), Vojvodina (Sırbistan), Grasshopper (İsviçre), Kukesi (Arnavutluk)

Şampiyonlar Ligi play-off turunda maçlar 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Tur geçen takımlar Şampiyonlar Ligi'nde, elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor yer alacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ise saat 14:00'te başlayacak. İki ekibimiz de kurada seribaşı takımlar arasında yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turu geçen takımlar gruplara kalacak, elenenler bu sezon Avrupa defterini kapatacak.

ETİKETLER

arsenalfenerbahçeşampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24