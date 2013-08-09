Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İngiltere'nin Arsenal takımı oldu.

Avrupa Kupaları’nda play-off eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde yapıldı.

EŞLEŞMELER

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Austria Vien (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Maribor (Slovenya)

Shaktar Karagandy(Kazakistan) - Celtic (İskoçya)

Steau Bükreş (Romanya)- Legia Warsaw (Polonya)



Rakip Arsenal



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminde İngiliz takımı Arsenal ile eşleşti.

Abdullah Kiğılı: Arsenal'i eleyeceğiz



Fenerbahçe 2. Başkanı Abdullah Kiğılı, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi Arsenal'i değerlendirdi.

Abdullah Kiğılı; "Arsenal'in çıkması iyi oldu. Bizden çok daha iyi bir takım değiller ama isimleri çok büyük. Kuradaki en büyük kulüp bize çıktı. Form durumları iyi değil." dedi.



Kiğılı; "Emenike transferini yaptık. Süper Kupa oynayacağız, lig başlayacak ve 10 gün sonra karşılaşacağız. Arsenal karşısına çok daha hazır çıkacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Sırada UEFA Kupası var

Kuraya seribaşı olarak girecek olan Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri, Kuban Krasnodar (Rusya), Tromso (Norveç), Zulte Waregem (Belçika), Pandurii (Romanya), Dila Gori (Gürcistan)

Beşiktaş gibi kura çekimine seribaşı olarak katılacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri ise, Molde (Norveç), Esbjerg (Danimarka), Vojvodina (Sırbistan), Grasshopper (İsviçre), Kukesi (Arnavutluk)

Şampiyonlar Ligi play-off turunda maçlar 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Tur geçen takımlar Şampiyonlar Ligi'nde, elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor yer alacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ise saat 14:00'te başlayacak. İki ekibimiz de kurada seribaşı takımlar arasında yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turu geçen takımlar gruplara kalacak, elenenler bu sezon Avrupa defterini kapatacak.